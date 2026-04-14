ВЛК людина з бронею може пройти без візиту в ТЦК

Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform"

Для того, аби отримати бронювання від мобілізації, проходити військово-лікарську комісію не потрібно. Натомість пройти ВЛК після отримання броні громадянин має законне право. Це можна зробити навіть без відвідування територіального центру комплектування.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК і бронювання

Одним із основних елементів як військового обліку загалом, так і загальної мобілізації у особливий період, є військово-лікарська комісія. ВЛК надає можливість визначити придатність громадян до військової служби.

Військово-лікарську комісію потрібно проходити з певною регулярністю. В умовах воєнного стану періодичність проходження ВЛК становить один рік.

До юристів звернувся громадянин, який планує працевлаштуватися на роботу з бронюванням. Чоловік поцікавився, чи треба йому проходити військово-лікарську комісію для отримання броні і чи може він пройти ВЛК пізніше, уже маючи бронювання.

Військово-лікарська комісія без відвідування ТЦК

Юристи пояснили, що сама по собі військово-лікарська комісія не має відношення до процесу броні. Юрист Владислав Дерій наголосив: "Для оформлення бронювання ВЛК проходити не потрібна. Головне, щоб у Вас був встановлений "Резерв+" та Ви не перебували в розшуку".

Разом з тим, пояснив юрист, військово-лікарську комісію уже після отримання броні громадянин може пройти. При цьому навіть необов’язково відвідувати територіальний центр комплектування.

Дерій пояснив, як це відбувається: "За потреби Ви можете взяти направлення на ВЛК через "Резерв+" та пройти його без відвідування ТЦК. Вся інформація про результати медичного огляду автоматично передається до ТЦК, тож особисто відносити постанову ВЛК не потрібно".

Обрати місце проходження ВЛК можуть українці, які планують підписати контракт зі Збройними Силами України. Така можливість з'явилася після оновлення мобільного застосунку "Резерв+".

Якщо військовозобов’язаний громадянин через велику кількість додаткових обстежень перевищить термін проходження військово-лікарської комісії, це не буде вважатися порушенням військового обліку. Але для цього йому потрібно звернутися до ТЦК і надати відповідні документи.