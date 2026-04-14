ВВК человек с броней может пройти без визита в ТЦК

Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрміяInform"

Для того, чтобы получить бронирование от мобилизации, проходить военно-врачебную комиссию не нужно. Зато пройти ВВК после получения брони гражданин имеет законное право. Это можно сделать даже без посещения территориального центра комплектования.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК и бронирование

Одним из основных элементов как воинского учета в целом, так и общей мобилизации в особый период, является военно-врачебная комиссия. ВВК предоставляет возможность определить пригодность граждан к военной службе.

Военно-врачебную комиссию нужно проходить с определенной регулярностью. В условиях военного положения периодичность прохождения ВВК составляет один год.

К юристам обратился гражданин, который планирует трудоустроиться на работу с бронированием. Мужчина поинтересовался, надо ли ему проходить военно-врачебную комиссию для получения брони и может ли он пройти ВВК позже, уже имея бронирование.

Военно-врачебная комиссия без посещения ТЦК

Юристы объяснили, что сама по себе военно-врачебная комиссия не имеет отношения к процессу брони. Юрист Владислав Дерий отметил: "Для оформления бронирования ВВК проходить не нужна. Главное, чтобы у Вас был установлен "Резерв+" и Вы не находились в розыске".

Вместе с тем, пояснил юрист, военно-врачебную комиссию уже после получения брони гражданин может пройти. При этом даже необязательно посещать территориальный центр комплектования.

Дерий объяснил, как это происходит: "При необходимости Вы можете взять направление на ВВК через "Резерв+" и пройти его без посещения ТЦК. Вся информация о результатах медицинского осмотра автоматически передается в ТЦК, поэтому лично относить постановление ВВК не нужно".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кто может выбирать место прохождения военно-врачебной комиссии.

Выбрать место прохождения ВВК могут украинцы, которые планируют подписать контракт с Вооруженными Силами Украины. Такая возможность появилась после обновления мобильного приложения "Резерв+".

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, считается ли нарушением затягивание процесса прохождения ВВК.

Если военнообязанный гражданин из-за большого количества дополнительных обследований превысит срок прохождения военно-врачебной комиссии, это не будет считаться нарушением воинского учета. Но для этого ему нужно обратиться в ТЦК и предоставить соответствующие документы.