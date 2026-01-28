Відео
Відео

ВЛК для жінок медиків — що буде, якщо не зʼявитися в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 06:45
ВЛК для жінок медиків - що буде, якщо не прийти в ТЦК
Жінки в ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

В Україні за законом жінки медики або ж фармацевти повинні прийти до ТЦК і отримати направлення на ВЛК. Інакше їх притягнуть до відповідальності. 

Яке саме покарання може бути застосоване до жінок і чи можуть їх мобілізувати після проходження ВЛК, Новини.LIVE розповів адвокат Олександр Дубовий. 

ВЛК для жінок медиків

Згідно законодавства України жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, зобов’язані протягом 60 діб після здобуття відповідної освіти прибути до районних ТЦК для визначення ступеня їх придатності до військової служби. Тобто для отримання направлення на проходження ВЛК.

За словами адвоката, така законодавча вимога встановлена для здійснення ефективного обліку військовозобов’язаних осіб, які мають спеціальні медичні навички, що є важливим у державі, де йде війна. 

"Після постановки на облік жінки-медики мають обов’язок проходити ВЛК тільки, якщо їм за направленням ТЦК, тобто самостійно їм звертатися до ТЦК не потрібно", — додав Дубовий. 

Слід зазначити, що невиконання обов’язку щодо проходження ВЛК є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

"За це наразі передбачений штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Водночас мобілізувати жінку наразі неможливо, але вона має право добровільно погодитися на проходження військової служби", — підсумував адвокат. 

Раніше ми писали, хто з жінок повинен стати на військовий облік

Нагадаємо, що  адвокатка Катерина Аніщенко заявила, що наразі немає жодних законодавчих змін, які б передбачали мобілізацію жінок. Вона заявила, що це розмови лише окремих депутатів. 

Антоніна Карташева
Автор:
Антоніна Карташева
