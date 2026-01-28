Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

ВВК для женщин медиков — что будет, если не явиться в ТЦК

ВВК для женщин медиков — что будет, если не явиться в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 06:45
ВВК для женщин медиков - что будет, если не прийти в ТЦК
Женщины в ВСУ. Фото: из открытых источников

В Украине по закону женщины медики или же фармацевты должны прийти в ТЦК и получить направление на ВВК. Иначе их привлекут к ответственности.

Какое именно наказание может быть применено к женщинам и могут ли их мобилизовать после прохождения ВВК, Новини.LIVE рассказал адвокат Александр Дубовой.

Читайте также:

ВВК для женщин медиков

Согласно законодательству Украины женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности, обязаны в течение 60 суток после получения соответствующего образования прибыть в районные ТЦК для определения степени их пригодности к военной службе. То есть для получения направления на прохождение ВВК.

По словам адвоката, такое законодательное требование установлено для осуществления эффективного учета военнообязанных лиц, имеющих специальные медицинские навыки, что является важным в государстве, где идет война.

"После постановки на учет женщины-медики имеют обязанность проходить ВВК только, если им по направлению ТЦК, то есть самостоятельно им обращаться в ТЦК не нужно", — добавил Дубовой.

Следует отметить, что невыполнение обязанности по прохождению ВВК является основанием для привлечения к административной ответственности за нарушение правил воинского учета.

"За это сейчас предусмотрен штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен. В то же время мобилизовать женщину пока невозможно, но она имеет право добровольно согласиться на прохождение военной службы", — подытожил адвокат.

Ранее мы писали, кто из женщин должен стать на воинский учет.

Напомним, что адвокат Екатерина Анищенко заявила, что пока нет никаких законодательных изменений, которые бы предусматривали мобилизацию женщин. Она заявила, что это разговоры только отдельных депутатов.

медики мобилизация наказание ВВК ТЦК и СП
Антонина Карташева - Журналистка
Автор:
Антонина Карташева
