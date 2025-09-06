Військово-лікарська комісія і бронь - чи треба заброньованому проходити ВЛК

Громадянин на ВЛК. Фото: Житомирський ОТЦК

Якщо військовозобов’язаний громадянин має бронь від мобілізації, його не можна змусити проходити військово-лікарську комісію. Але на практиці він може і пройти ВЛК, аби не мати проблем у майбутньому.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Коли ВЛК не є обов’язковою

До юристів звернувся громадянин, який має бронювання від мобілізації.

Він поцікавився, чи треба йому проходити військово-лікарську комісію, як сказали на роботі (жодної повісти не було вручено).

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що це необов’язково, принаймні, такому форматі, як описав громадянин, оскільки "для проходження ВЛК згідно законодавству Ви повинні отримати повістку або направлення від ТЦК".

Крім того, нагадав юрист, згідно із пунктом 63 Постанови КМУ №560, під час діючої відстрочки військовозобов'язані не направляються на проходження ВЛК.

Чи ж треба все-таки пройти комісію

Разом з тим, підкреслив Айвазян, у такого громадянина можуть і виникнути проблеми.

"Якщо Вас цікавлять незаконні дії ТЦК, які у подальшому можуть призвести до подання Вас у розшук, то такі дії виключати не можна", — зазначив адвокат.

Тож на практиці заброньований громадянин може і пройти військово-лікарську комісію, щоб убезпечити себе від проблем у подальшому.

