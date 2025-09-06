Военно-врачебная комиссия и бронь - надо ли забронированному проходить ВВК

Гражданин на ВВК. Фото: Житомирский ОТЦК

Если военнообязанный гражданин имеет бронь от мобилизации, его нельзя заставить проходить военно-врачебную комиссию. Но на практике он может и пройти ВВК, чтобы не иметь проблем в будущем.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Когда ВВК не является обязательной

К юристам обратился гражданин, который имеет бронирование от мобилизации.

Он поинтересовался, надо ли ему проходить военно-врачебную комиссию, как сказали на работе (никакой повестки не было вручено).

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что это необязательно, по крайней мере, в таком формате, как описал гражданин, поскольку "для прохождения ВВК согласно законодательству Вы должны получить повестку или направление от ТЦК".

Кроме того, напомнил юрист, согласно пункту 63 Постановления КМУ №560, во время действующей отсрочки военнообязанные не направляются на прохождение ВВК.

Или же надо все-таки пройти комиссию

Вместе с тем, подчеркнул Айвазян, у такого гражданина могут и возникнуть проблемы.

"Если Вас интересуют незаконные действия ТЦК, которые в дальнейшем могут привести к подаче Вас в розыск, то такие действия исключать нельзя", — отметил адвокат.

Поэтому на практике забронированный гражданин может и пройти военно-врачебную комиссию, чтобы обезопасить себя от проблем в дальнейшем.

