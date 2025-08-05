ВЛК не в приміщенні ТЦК 2025 — нові правила

ВЛК без візиту до ТЦК — чи можливо це в 2025 році
Військовозобов’язаний чоловік може пройти військово-лікарську комісію за межами ТЦК. Для цього потрібно сформувати відповідний запит у застосунку "Резерв+".
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Запит в "Резерв+"
Військово-лікарська комісія — один із основних елементів військового обліку та загальної мобілізації.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він пройти військово-лікарську комісію не у територіальному центрі комплектування.
Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи це питання, зазначив, що для цього потрібно мати "Резерв+".
"Так, це можливо. Формуєте запит, проходите ВЛК", — пояснив юрист.
Хто передає результати огляду в ТЦК
Айвазян зазначив, що на військовозобов’язаному громадянину немає обов’язку щодо передачі інформації військово-лікарської комісії в ТЦК.
"ВЛК зобов'язана самостійно передати дані про проходження Вами медогляду до ТЦК у паперовому вигляді та до Єдиного державного реєстру — в електронному", — наголосив адвокат.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є строки проходження військово-лікарської комісії.
Додамо, ми повідомляли про те, як довго військово-лікарські комісії оформлюють документи про непридатність.
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