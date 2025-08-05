Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК ВЛК без візиту до ТЦК — чи можливо це в 2025 році

ВЛК без візиту до ТЦК — чи можливо це в 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 06:30
ВЛК не в приміщенні ТЦК 2025 — нові правила
Черга на ВЛК. Фото: СК1

Військовозобов’язаний чоловік може пройти військово-лікарську комісію за межами ТЦК. Для цього потрібно сформувати відповідний запит у застосунку "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Запит в "Резерв+"

Військово-лікарська комісія — один із основних елементів військового обліку та загальної мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він пройти військово-лікарську комісію не у територіальному центрі комплектування.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи це питання, зазначив, що для цього потрібно мати "Резерв+".

"Так, це можливо. Формуєте запит, проходите ВЛК", — пояснив юрист.

Хто передає результати огляду в ТЦК

Айвазян зазначив, що на військовозобов’язаному громадянину немає обов’язку щодо передачі інформації військово-лікарської комісії в ТЦК.

"ВЛК зобов'язана самостійно передати дані про проходження Вами медогляду до ТЦК у паперовому вигляді та до Єдиного державного реєстру — в електронному", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є строки проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго військово-лікарські комісії оформлюють документи про непридатність.

лікарні ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації