ВЛК не в приміщенні ТЦК 2025 — нові правила

Черга на ВЛК. Фото: СК1

Військовозобов’язаний чоловік може пройти військово-лікарську комісію за межами ТЦК. Для цього потрібно сформувати відповідний запит у застосунку "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Запит в "Резерв+"

Військово-лікарська комісія — один із основних елементів військового обліку та загальної мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він пройти військово-лікарську комісію не у територіальному центрі комплектування.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи це питання, зазначив, що для цього потрібно мати "Резерв+".

"Так, це можливо. Формуєте запит, проходите ВЛК", — пояснив юрист.

Хто передає результати огляду в ТЦК

Айвазян зазначив, що на військовозобов’язаному громадянину немає обов’язку щодо передачі інформації військово-лікарської комісії в ТЦК.

"ВЛК зобов'язана самостійно передати дані про проходження Вами медогляду до ТЦК у паперовому вигляді та до Єдиного державного реєстру — в електронному", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є строки проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго військово-лікарські комісії оформлюють документи про непридатність.