ВВК не в помещении ТЦК 2025 — новые правила

Очередь на ВВК. Фото: СК1

Военнообязанный мужчина может пройти военно-врачебную комиссию за пределами ТЦК. Для этого нужно сформировать соответствующий запрос в приложении "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Запрос в "Резерв+"

Военно-врачебная комиссия — один из основных элементов воинского учета и общей мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он пройти военно-врачебную комиссию не в территориальном центре комплектования.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя этот вопрос, отметил, что для этого нужно иметь "Резерв+".

"Да, это возможно. Формируете запрос, проходите ВВК", — пояснил юрист.

Кто передает результаты осмотра в ТЦК

Айвазян отметил, что на военнообязанном гражданине нет обязанности по передаче информации военно-врачебной комиссии в ТЦК.

"ВВК обязана самостоятельно передать данные о прохождении Вами медосмотра в ТЦК в бумажном виде и в Единый государственный реестр — в электронном", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы сроки прохождения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, как долго военно-врачебные комиссии оформляют документы о непригодности.