Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК ВВК без визита в ТЦК — возможно ли это в 2025 году

ВВК без визита в ТЦК — возможно ли это в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 06:30
ВВК не в помещении ТЦК 2025 — новые правила
Очередь на ВВК. Фото: СК1

Военнообязанный мужчина может пройти военно-врачебную комиссию за пределами ТЦК. Для этого нужно сформировать соответствующий запрос в приложении "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Запрос в "Резерв+"

Военно-врачебная комиссия — один из основных элементов воинского учета и общей мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он пройти военно-врачебную комиссию не в территориальном центре комплектования.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя этот вопрос, отметил, что для этого нужно иметь "Резерв+".

"Да, это возможно. Формируете запрос, проходите ВВК", — пояснил юрист.

Кто передает результаты осмотра в ТЦК

Айвазян отметил, что на военнообязанном гражданине нет обязанности по передаче информации военно-врачебной комиссии в ТЦК.

"ВВК обязана самостоятельно передать данные о прохождении Вами медосмотра в ТЦК в бумажном виде и в Единый государственный реестр — в электронном", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы сроки прохождения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, как долго военно-врачебные комиссии оформляют документы о непригодности.

больницы ВВК ТЦК и СП военнообязанные резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации