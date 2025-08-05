ВВК не в помещении ТЦК 2025 — новые правила

ВВК без визита в ТЦК — возможно ли это в 2025 году
Военнообязанный мужчина может пройти военно-врачебную комиссию за пределами ТЦК. Для этого нужно сформировать соответствующий запрос в приложении "Резерв+".
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Запрос в "Резерв+"
Военно-врачебная комиссия — один из основных элементов воинского учета и общей мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он пройти военно-врачебную комиссию не в территориальном центре комплектования.
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя этот вопрос, отметил, что для этого нужно иметь "Резерв+".
"Да, это возможно. Формируете запрос, проходите ВВК", — пояснил юрист.
Кто передает результаты осмотра в ТЦК
Айвазян отметил, что на военнообязанном гражданине нет обязанности по передаче информации военно-врачебной комиссии в ТЦК.
"ВВК обязана самостоятельно передать данные о прохождении Вами медосмотра в ТЦК в бумажном виде и в Единый государственный реестр — в электронном", — подчеркнул адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, каковы сроки прохождения военно-врачебной комиссии.
Добавим, мы сообщали о том, как долго военно-врачебные комиссии оформляют документы о непригодности.
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