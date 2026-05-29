Визнав порушення: ТЦК ухвалюватиме рішення від 3 до 7 днів

Застосунок "Резерв+" із повідомлення про порушення військового обліку. Фото: Новини.LIVE

Завдяки "Резерв+" громадянин може визнати факт порушення військового обліку дистанційно. Для цього він має підтвердити пропозицію, надіслану в мобільному застосунку. Після цього керівник ТЦК має розглянути факт згоди громадянина протягом трьох днів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Порушення військового обліку і їх визнання

Однією із задач територіального центру комплектування є фіксування порушення громадянами правил військового обліку. ТЦК має право фіксувати ці порушення і накладати на порушників відповідні санкції.

Під час повномасштабної війни у процесі військового обліку відбулися певні зміни. Зокрема, з’явилися електронні військово-облікові документи.

Електронні ВОД у форматі застосунку "Резерв+" дозволяють не тільки оперативно змінювати особисті дані, а й сплачувати штраф. При цьому для отримання постанови про штраф зараз необов’язково навіть відвідувати ТЦК.

У керівника ТЦК є лише три дні

Для цього у "Резерв+" з’явилася опція дистанційного визнання правопорушення. Це відбувається тоді, коли громадянин, який порушив правила військового обліку, отримує відповідну пропозицію в "Резерв+" і підтверджує свою згоду із накладенням штрафу.

До юристів звернувся громадянин, який отримав таке повідомлення у "Резерв+". Він пояснив, що підтвердив свою згоду, але постанова ТЦК про штраф досі не з’явилася. Чоловік поцікавився, як довго територіальний центр комплектування може ухвалювати подібні рішення.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що підтвердження громадянином факту порушення має бути розглянуте у найкоротші строки. Айвазян підкреслив: "Керівник ТЦК повинен розглянути Вашу заяву про визнання правопорушення протягом трьох днів". Разом з тим, інший юрист, Владислав Дерій, підкреслив: "Є випадки, коли постанова приходила через тиждень".

