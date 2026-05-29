Признал нарушение: ТЦК будет принимать решение от 3 до 7 дней

Приложение "Резерв+" с уведомлением о нарушении воинского учета.

Благодаря "Резерв+" гражданин может признать факт нарушения воинского учета дистанционно. Для этого он должен подтвердить предложение, присланное в мобильном приложении. После этого руководитель ТЦК должен рассмотреть факт согласия гражданина в течение трех дней.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Нарушения воинского учета и их признание

Одной из задач территориального центра комплектования является фиксирование нарушения гражданами правил воинского учета. ТЦК имеет право фиксировать эти нарушения и накладывать на нарушителей соответствующие санкции.

Во время полномасштабной войны в процессе воинского учета произошли определенные изменения. В частности, появились электронные военно-учетные документы.

Электронные ВУД в формате приложения "Резерв+" позволяют не только оперативно менять личные данные, но и платить штраф. При этом для получения постановления о штрафе сейчас необязательно даже посещать ТЦК.

У руководителя ТЦК есть всего три дня

Для этого в "Резерв+" появилась опция дистанционного признания правонарушения. Это происходит тогда, когда гражданин, нарушивший правила воинского учета, получает соответствующее предложение в "Резерв+" и подтверждает свое согласие с наложением штрафа.

К юристам обратился гражданин, который получил такое сообщение в "Резерв+". Он пояснил, что подтвердил свое согласие, но постановление ТЦК о штрафе до сих пор не появилось. Мужчина поинтересовался, как долго территориальный центр комплектования может принимать подобные решения.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что подтверждение гражданином факта нарушения должно быть рассмотрено в кратчайшие сроки. Айвазян подчеркнул: "Руководитель ТЦК должен рассмотреть Ваше заявление о признании правонарушения в течение трех дней". Вместе с тем, другой юрист, Владислав Дерий, подчеркнул: "Есть случаи, когда постановление приходило через неделю".

В условиях всеобщей мобилизации и военного положения предусматривается ответственность за нарушение воинского учета. Прежде всего речь идет о неявке по повестке в ТЦК и СП, а также непрохождение ВВК.

Граждане Украины, которые нарушили воинский учет, могут получить розыск от ТЦК. Снять его можно онлайн через приложение "Резерв+".