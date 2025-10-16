Відео
Україна
Виїзд за кордон виключеного з обліку — документ із ТЦК

Виїзд за кордон виключеного з обліку — документ із ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 00:30
Виїзд за кордон виключеному з обліку - який документ у ТЦК варто отримати
Подача документів на перевірку на кордоні. Фото: ДПСУ

Якщо громадянина виключили з військового обліку за станом здоров’я, він має право виїжджати з України. Але на кордоні йому потрібно мати при собі важливий документ від ТЦК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Виключений з обліку і кордон

З військового обліку виключають громадян, зокрема, через стан здоров’я, який не дозволяє проходити військову службу.

До юристів звернувся виключений з військового обліку громадянин, який поцікавився, чи може він виїжджати за кордон.

Юрист Владислав Дерій запевнив цього громадянина, що він має законне право виїжджати з України.

Важливий документ від ТЦК на кордоні

Дерій також пояснив, які потрібно мати при собі документи на кордоні.

Це:

  • закордонний паспорт;
  • військово-обліковий документ.

Також, підкреслив юрист, виключений з військового обліку за станом здоров’я повинен мати при собі довідку про хворобу, або отриману в ТЦК довідку ВЛК про непридатність до військової служби.

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив необхідність надання на кордоні свідоцтва про хворобу чи довідки ВЛК.

"Це залежить від року, коли Вас визнали непридатним до проходження військової служби", — наголосив юрист.

Айвазян додав також, що має бути виконаний ще один обов’язковий пункт.

"Потрібно, щоб інформація про Ваше виключення була занесена у Реєстр", — зазначив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законною є мобілізація громадянина, виключеного з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може виключений з військового обліку громадянин поновитися на обліку з власної ініціативи.

військовий облік ВЛК ТЦК та СП довідка виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
