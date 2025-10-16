Выезд за границу исключенному из учета - какой документ в ТЦК стоит получить

Подача документов на проверку на границе. Фото: ГПСУ

Если гражданина исключили с воинского учета по состоянию здоровья, он имеет право выезжать из Украины. Но на границе ему нужно иметь при себе важный документ от ТЦК.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Исключен с учета и граница

С воинского учета исключают граждан, в частности, из-за состояния здоровья, которое не позволяет проходить военную службу.

К юристам обратился исключенный с воинского учета гражданин, который поинтересовался, может ли он выезжать за границу.

Юрист Владислав Дерий заверил этого гражданина, что он имеет законное право выезжать из Украины.

Важный документ от ТЦК на границе

Дерий также объяснил, какие нужно иметь при себе документы на границе.

Это:

загранпаспорт;

военно-учетный документ.

Также, подчеркнул юрист, исключенный с воинского учета по состоянию здоровья должен иметь при себе справку о болезни, или полученную в ТЦК справку ВВК о непригодности к военной службе.

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил необходимость предоставления на границе свидетельства о болезни или справки ВВК.

"Это зависит от года, когда Вас признали непригодным к прохождению военной службы", — отметил юрист.

Айвазян добавил также, что должен быть выполнен еще один обязательный пункт.

"Нужно, чтобы информация о Вашем исключении была занесена в Реестр", — отметил адвокат.

