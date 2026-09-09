Перетин кордону для обмежено придатних 18-річних українців: чи випустить ТЦК

Перевірка документів на КПП перед виїздом за кордон. Фото: ДПСУ

Наявність позначки про потребу в базовій військовій підготовці у "Резерв+" не забороняє 18-річним виїзд за кордон. Однак, якщо там вказаний статус "військовозобов'язаного", то це призведе до проблем, адже таких юнаків можуть мобілізувати на будь-якому блокпосту.

Нюанс у законодавстві пояснив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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В яких випадках 18-річний не зможе виїхати з України під час війни

Громадяни, яким виповнилося 18 років, нерідко стикаються з проблемами під час спроб виїхати за кордон або просто пересуватися країною. Зокрема, такі випадки трапляються, коли в державному застосунку "Резерв+" їхня категорія обліку відображається як "військовозобов'язаний", а не "призовник". Додатково система може видавати примітку про те, що людина є солдатом резерву та потребує проходження базової загальної військової підготовки.

За словами юриста Владислава Дерія, сам по собі такий запис у цифровому реєстрі не стає автоматичною перешкодою для перетину державного кордону. Ключовою умовою для виїзду є наявність офіційно оформленої відстрочки.

Але саме статус "військовозобов'язаного" докорінно змінює правове становище юнака. З таким статусом, якщо людина не навчається, не має бронювання за місцем роботи чи інших законних підстав, вона підлягає призову під час мобілізації, попри свій вік. Аби уникнути відправки до війська буквально з першого ж блокпосту, молодим людям необхідно мати документально підтверджене право на відстрочку, яке регламентується статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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"Справа в тому, що ваш військово-обліковий статус військовозобов'язаний, а не призовник, тому якщо на момент виїзду у вас не буде оформленої відстрочки: навчання, бронювання на роботі, тощо, то ви підлягаєте мобілізації незважаючи на ваш вік! Окрім того, якщо ви є обмежено придатним, то вас можуть направити на ВЛК з будь-якого куточка України", — пояснив юрист Владислав Дерій.

Окрему увагу правознавці звертають на тих 18-річних українців, які раніше мали статус "обмежено придатних". За таких обставин представники ТЦК та СП мають повне право направити юнака на проходження військово-лікарської комісії з будь-якого куточка України. Відповідно, безпечний перетин кордону та захист від раптового призову гарантує не вік, а виключно наявність чинної відстрочки.

"Щоб Вас не мобілізували на першому ж блокпосту Ви повинні мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — підтвердив Владислав Дерій.

Новини.LIVE повідомляли, що якщо прикордонники відмовляють у виїзді чоловікам, які їдуть доглядати за хворим батьком, лише тому, що хтось із їхніх родичів раніше виїхав і залишився за кордоном, то це абсолютно незаконно. В таких випадках треба відстоювати право на виїзд через офіційні скарги керівництву або позови до суду.

Водночас у країнах Євросоюзу виникли абсурдні проблеми в українок. Подекуди європейські чиновники під час оформлення статусу захисту почали вимагати від них показувати електронний кабінет "Резерв+". Подібні інциденти вже фіксували в Бельгії та Іспанії.

Своєю чергою заброньовані фахівці мають повне право їздити у закордонні відпустки, однак якщо працівник вирішить не повертатися додому, на підприємство чекає сувора процедура. Керівництво повинно спершу анулювати його бронь і провести повноцінне внутрішнє розслідування.