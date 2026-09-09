Пересечение границы для 18-летних украинцев с ограниченной годностью: выпустит ли ТЦК

Проверка документов на пограничном контрольно-пропускном пункте перед выездом за границу. Фото: ГПСУ

Наличие отметки о необходимости прохождения базовой военной подготовки в системе "Резерв+" не запрещает 18-летним выезжать за границу. Однако, если там указан статус "военнообязанного", то это приведет к проблемам, ведь таких юношей могут мобилизовать на любом блокпосту.

Нюансы в законодательстве объяснил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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В каких случаях 18-летний молодой человек не сможет выехать из Украины во время войны

Граждане, которым исполнилось 18 лет, нередко сталкиваются с проблемами при попытках выехать за границу или просто передвигаться по стране. В частности, такие случаи случаются, когда в государственном приложении "Резерв+" их категория учета отображается как "военнообязанный", а не "призывник". Кроме того, система может выдавать примечание о том, что человек является солдатом резерва и должен пройти базовую общевую военную подготовку.

По словам юриста Владислава Дерия, сама по себе такая запись в цифровом реестре не является автоматическим препятствием для пересечения государственной границы. Ключевым условием для выезда является наличие официально оформленной отсрочки.

Но именно статус «военнообязанного» коренным образом меняет правовое положение юноши. При таком статусе, если человек не учится, не имеет бронирования по месту работы или других законных оснований, он подлежит призыву во время мобилизации, несмотря на свой возраст. Чтобы избежать отправки в армию буквально с первого же блокпоста, молодым людям необходимо иметь документально подтвержденное право на отсрочку, которое регламентируется статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

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"Дело в том, что ваш военно-учетный статус — военнообязанный, а не призывник, поэтому если на момент выезда у вас не будет оформленной отсрочки: учеба, бронирование на работе и т. п., то вы подлежите мобилизации, несмотря на ваш возраст! Кроме того, если вы имеете статус «ограниченно годного», то вас могут направить на ВЛК из любого уголка Украины", — пояснил юрист Владислав Дерий.

Особое внимание правоведы обращают на тех 18-летних украинцев, которые ранее имели статус "ограниченно годных". При таких обстоятельствах представители ТЦК и СП имеют полное право направить юношу на прохождение военно-врачебной комиссии из любого уголка Украины. Соответственно, безопасное пересечение границы и защита от внезапного призыва гарантирует не возраст, а исключительно наличие действующей отсрочки.

"Чтобы вас не мобилизовали на первом же блокпосту, вы должны иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации по основаниям, определенным в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — подтвердил Владислав Дерий.

Новини.LIVE сообщали, что если пограничники отказывают в выезде мужчинам, которые едут ухаживать за больным отцом, только потому, что кто-то из их родственников ранее выехал и остался за границей, то это абсолютно незаконно. В таких случаях нужно отстаивать право на выезд посредством официальных жалоб руководству или исков в суд.

В то же время в странах Евросоюза у украинок возникли абсурдные проблемы. В некоторых случаях европейские чиновники при оформлении статуса защиты начали требовать от них предъявить электронный кабинет «Резерв+». Подобные инциденты уже фиксировались в Бельгии и Испании.

В свою очередь, забронированные специалисты имеют полное право уезжать в зарубежные отпуска, однако если работник решит не возвращаться домой, предприятие ждет строгая процедура. Руководство должно сначала аннулировать его бронирование и провести полноценное внутреннее расследование.