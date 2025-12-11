Виїзд за кордон для супроводу - чи потрібно оформлювати відстрочку

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Військовозобов’язаний громадянин, який здійснює супровід близького родича, який потребує постійного догляду, має право на виїзд за кордон. Юристи пояснили, чи потрібна для цього відстрочка, оформлена у ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Право на виїзд для супроводу

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації кордон України закритий для усіх категорій військовозобов’язаних громадян.

Але частина цих громадян має право виїзду за межі України.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він виїхати за кордон, супроводжуючи особу, яка потребує постійного догляду — конкретно, чи можна це зробити без наявності відстрочки.

"Звісно, Ви маєте право на перетин кордону, але у супроводі особи, за якою здійснюєте догляд", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Список потрібних документів

Юрист пояснив, які саме документи потрібно мати при собі військовозобов’язаному, який виконує роль супроводу.

"Для перетину кордону необхідно мати закордонні паспорти, ВОД, документи про родинні зв'язки, висновок ЛКК, Акт встановлення догляду (бажано взяти з собою)", — наголосив Дерій.

З цими документами навіть без наявності відстрочки від ТЦК громадянина без жодних проблем випустять за межі України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що з 1 січня 2026 року почнуть діяти нові правила виїзду за кордон.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливим є перетин кордону без свідоцтва про хворобу.