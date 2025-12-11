Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Выезд за границу как сопровождение — надо ли иметь отсрочку ТЦК

Выезд за границу как сопровождение — надо ли иметь отсрочку ТЦК

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 00:30
Выезд за границу для сопровождения - нужно ли оформлять отсрочку
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Военнообязанный гражданин, который осуществляет сопровождение близкого родственника, нуждающегося в постоянном уходе, имеет право на выезд за границу. Юристы объяснили, нужна ли для этого отсрочка, оформленная в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Право на выезд для сопровождения

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации граница Украины закрыта для всех категорий военнообязанных граждан.

Но часть этих граждан имеет право выезда за пределы Украины.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он выехать за границу, сопровождая лицо, которое нуждается в постоянном уходе - конкретно, можно ли это сделать без наличия отсрочки.

"Конечно, Вы имеете право на пересечение границы, но в сопровождении лица, за которым осуществляете уход", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Список необходимых документов

Юрист объяснил, какие именно документы нужно иметь при себе военнообязанному, который выполняет роль сопровождения.

"Для пересечения границы необходимо иметь загранпаспорта, ВОД, документы о родственных связях, заключение ВКК, Акт установления ухода (желательно взять с собой)", — отметил Дерий.

С этими документами даже без наличия отсрочки от ТЦК гражданина без проблем выпустят за пределы Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, что с 1 января 2026 года начнут действовать новые правила выезда за границу.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли пересечение границы без свидетельства о болезни.

семья ТЦК и СП военнообязанные уход выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации