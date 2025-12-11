Выезд за границу для сопровождения - нужно ли оформлять отсрочку

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Военнообязанный гражданин, который осуществляет сопровождение близкого родственника, нуждающегося в постоянном уходе, имеет право на выезд за границу. Юристы объяснили, нужна ли для этого отсрочка, оформленная в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Право на выезд для сопровождения

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации граница Украины закрыта для всех категорий военнообязанных граждан.

Но часть этих граждан имеет право выезда за пределы Украины.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он выехать за границу, сопровождая лицо, которое нуждается в постоянном уходе - конкретно, можно ли это сделать без наличия отсрочки.

"Конечно, Вы имеете право на пересечение границы, но в сопровождении лица, за которым осуществляете уход", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Список необходимых документов

Юрист объяснил, какие именно документы нужно иметь при себе военнообязанному, который выполняет роль сопровождения.

"Для пересечения границы необходимо иметь загранпаспорта, ВОД, документы о родственных связях, заключение ВКК, Акт установления ухода (желательно взять с собой)", — отметил Дерий.

С этими документами даже без наличия отсрочки от ТЦК гражданина без проблем выпустят за пределы Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, что с 1 января 2026 года начнут действовать новые правила выезда за границу.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли пересечение границы без свидетельства о болезни.