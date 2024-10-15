Відстрочка для учителів під час війни - чи можна виїзжати за кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Відстрочка від мобілізації, яку законодавство передбачає для педагогів в умовах дії воєнного стану та загального призову, не надає права виїзду за кордон. До кінця війни учителі, навіть маючи відстрочку, не можуть виїхати за межі України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на всій території країни.

Працівники освітньої галузі — науковці та педагоги — мають право на оформлення відстрочки від мобілізації за умови дотримання ключової умови щодо розміру педагогічного навантаження (воно має бути не менше за 0,75 стандартної ставки).

Виїзд за кордон все одно заборонений

Втім, наявність відстрочки не надає педагогам інших прав, обмежуючи їх, зокрема, у можливості виїзду за межі України.

"Вчителі та студенти не мають права виїзду за кордон навіть за умови оформленої відстрочки", — пояснив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні чоловікам, які все ж мають право виїздити за кордон під час війни.

Також ми повідомляли про те, чи можливий виїзд за кордон за програмою академічної мобільності і як це оформити.