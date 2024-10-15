Отсрочка для учителей во время войны – можно ли выезжать за границу

Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Отсрочка от мобилизации, которую законодательство предусматривает для педагогов в условиях военного положения и общего призыва, не дает права выезда за границу. До конца войны учителя, даже имея отсрочку, не могут уехать за пределы Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Работники образовательной отрасли — ученые и педагоги — имеют право на оформление отсрочки от мобилизации при соблюдении ключевого условия по размеру педагогической нагрузки (она должна быть не менее 0,75 стандартной ставки).

Выезд за границу все равно запрещен

Впрочем, наличие отсрочки не предоставляет педагогам других прав, ограничивая их, в частности, возможностью выезда за пределы Украины.

"Учителя и студенты не имеют права выезда за границу даже при оформлении отсрочки", — пояснил Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны мужчинам, все же имеющим право выезжать за границу во время войны.

Также мы сообщали о том, возможен ли выезд за границу по программе академической мобильности и как это оформить.