Витяг з ТЦК в Оберіг - документ для громадянина за кордоном

Військовозобов’язані громадяни, які перебувають за межами України, не можуть отримати витяг із реєстру "Оберіг" про свій військовий статус. Але існує варіант із отриманням іншого документу на підтвердження цього статусу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала юристка Ксенія Левченко.

Витяг з реєстру — чи можуть отримати емігранти

Після початку повномасштабної війни частина військовозобов’язаних громадян України опинилася за кордоном.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, чи може він отримати офіційний паперовий витяг з Єдиного державного реєстру "Оберіг" (через ТЦК та СП) щодо військового статусу, перебуваючи за кордоном.

"Без особистого візиту, на жаль, ніхто витяг про виключення з обліку Вам не надасть", — підкреслила юристка Ксенія Левченко.

Як отримати копію постанови ТЦК

Працівниця зазначила, що існує варіант із отриманням копії постанови територіального центру комплектування.

"Щодо копії постанови, можна спробувати подати звернення, або запит", — наголосила Левченко.

Юристка заявила, що це може зробити і юрист на замовлення громадянина.

