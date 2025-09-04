Выписка из ТЦК в Оберіг - документ для гражданина за границей

Приложение "Резерв+", которое использует информацию из реестра "Оберіг". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнообязанные граждане, которые находятся за пределами Украины, не могут получить выписку из реестра "Оберіг" о своем военном статусе. Но существует вариант с получением другого документа в подтверждение этого статуса.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала юрист Ксения Левченко.

Выписка из реестра — могут ли получить эмигранты

После начала полномасштабной войны часть военнообязанных граждан Украины оказалась за границей.

К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, может ли он получить официальную бумажную выписку из Единого государственного реестра "Оберіг" (через ТЦК и СП) относительно военного статуса, находясь за границей.

"Без личного визита, к сожалению, никто выписку об исключении из учета Вам не предоставит", — подчеркнула юрист Ксения Левченко.

Как получить копию постановления ТЦК

Работница отметила, что существует вариант с получением копии постановления территориального центра комплектования.

"Относительно копии постановления, можно попробовать подать обращение или запрос", — отметила Левченко.

Юрист заявила, что это может сделать и юрист по заказу гражданина.

