Вимога пройти ВЛК з відстрочкою: інструкція, як діяти в ТЦК

Військово-лікарська комісія. Фото: "Мілітарний"

Громадянин, який має оформлену відстрочку, не підлягає проходженню військово-лікарської комісії. Якщо ж йому надіслали повістку на ВЛК, він має право вимагати скасування цього направлення. Для цього потрібно прийти в ТЦК і подати відповідну заяву.

Військово-лікарська комісія не для усіх

Військово-лікарська комісія є одним із основних елементів військового обліку в Україні у мирний час. Під час дії воєнного стану військово-лікарські комісії визначають, кого із військовозобов’язаних громадян можна мобілізувати до лав ЗСУ.

Термін проходження ВЛК у мирний час становить 5 років. Під час війни військово-лікарську комісію військовозобов’язані громадяни мають проходити щороку.

Втім, це правило розповсюджується не на всіх. Ті особи, які мають оформлену відстрочку від мобілізації, не повинні проходити ВЛК.

Як скасувати направлення на ВЛК при відстрочці

До юристів звернувся громадянин, який навчається у аспірантурі одного із українських вишів. Чоловік запевнив, що оформив відстрочку від призову за усіма правилами.

При цьому, наголосив громадянин, він отримав повістку від ТЦК з вимогою пройти військово-лікарську комісію. Чоловік поцікавився, як йому чинити в такій ситуації.

Юрист Владислав Дерій наголосив, коментуючи цю ситуацію: "Якщо Ви вирішите піти особисто, Вашою метою має бути не "оскарження" повістки, бо вона вже виписана. Вам треба надати документи, що підтверджують право не проходити ВЛК".

За словами Дерія, потрібно звернутися до вікна реєстрації або до чергового і повідомити про чинну відстрочку. Юрист додав: "Наполягайте, що згідно із законом, направлення на медичний огляд для осіб з відстрочкою незаконне. Просіть його анулювати".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи вважається порушенням затягування проходження ВЛК.

Якщо військовозобов’язаний громадянин через велику кількість додаткових обстежень перевищить термін проходження військово-лікарської комісії, це не буде вважатися порушенням військового обліку. Але для цього йому потрібно звернутися до ТЦК і надати відповідні документи.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, хто може вибирати місце проходження військово-лікарської комісії.

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки під час дії воєнного стану мають проходити військово-лікарську комісію раз на рік. Записатися на ВЛК можна через застосунок "Резерв+". Наразі ж для деяких громадян запрацювала функція вибору місця проходження медогляду.