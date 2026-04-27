Требование пройти ВВК с отсрочкой: инструкция, как действовать в ТЦК

Гражданин, имеющий оформленную отсрочку, не подлежит прохождению военно-врачебной комиссии. Если же ему прислали повестку на ВВК, он имеет право требовать отмены этого направления. Для этого нужно прийти в ТЦК и подать соответствующее заявление.

Военно-врачебная комиссия не для всех

Военно-врачебная комиссия является одним из основных элементов воинского учета в Украине в мирное время. Во время действия военного положения военно-врачебные комиссии определяют, кого из военнообязанных граждан можно мобилизовать в ряды ВСУ.

Срок прохождения ВВК в мирное время составляет 5 лет. Во время войны военно-врачебную комиссию военнообязанные граждане должны проходить ежегодно.

Впрочем, это правило распространяется не на всех. Те лица, которые имеют оформленную отсрочку от мобилизации, не должны проходить ВВК.

Как отменить направление на ВВК при отсрочке

К юристам обратился гражданин, который учится в аспирантуре одного из украинских вузов. Мужчина заверил, что оформил отсрочку от призыва по всем правилам.

При этом, отметил гражданин, он получил повестку от ТЦК с требованием пройти военно-врачебную комиссию. Мужчина поинтересовался, как ему поступать в такой ситуации.

Юрист Владислав Дерий отметил, комментируя эту ситуацию: "Если Вы решите пойти лично, Вашей целью должно быть не "обжалование" повестки, потому что она уже выписана. Вам надо предоставить документы, подтверждающие право не проходить ВЛК".

По словам Дерия, нужно обратиться в окно регистрации или к дежурному и сообщить о действующей отсрочке. Юрист добавил: "Настаивайте, что по закону, направление на медицинский осмотр для лиц с отсрочкой незаконно. Просите его аннулировать".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, считается ли нарушением затягивание прохождения ВВК.

Если военнообязанный гражданин из-за большого количества дополнительных обследований превысит срок прохождения военно-врачебной комиссии, это не будет считаться нарушением воинского учета. Но для этого ему нужно обратиться в ТЦК и предоставить соответствующие документы.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, кто может выбирать место прохождения военно-врачебной комиссии.

В Украине все военнообязанные мужчины во время действия военного положения должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год. Записаться на ВВК можно через приложение "Резерв+". Сейчас же для некоторых граждан заработала функция выбора места прохождения медосмотра.