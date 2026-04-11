Виключений з обліку в Україні: в 25 років до ТЦК йти не треба

Громадяни на прийомі в ТЦК. Фото: varosh.com.ua

Громадянин, який був виключений з військового обліку ще у статусі призовника, більше не має жодних зобов’язань перед ТЦК. Юристи пояснили, що така особа перестала бути суб’єктом військового обов’язку. Це означає, що в 25 років, коли призовники стають військовозобов’язаними, цій особі не потрібно іти в ТЦК і проходити ВЛК.

Юристи пояснили, що така особа перестала бути суб'єктом військового обов'язку.

Військовий облік і виключення з обліку

Військовому обліку підлягають усі громадяни України чоловічої статі віком від 17 до 60 років. Але частина громадян з цієї категорії може бути виключена з обліку.

Це можливо тоді, коли згідно із медичними показниками такий громадянин не може проходити військову службу. Він визнається непридатним і виключається з обліку.

До юристів звернувся громадянин, який раніше, ще перебуваючи у статусі призовника, був виключений з військового обліку. Чоловік поцікавився, чи тепер, коли йому виповнилося 25 років (в цей момент призовники отримують новий статус, "військовозобов’язаний"), він має відвідати ТЦК.

Ні в ТЦК, ні на ВЛК приходити не потрібно

Юристи пояснили, що жодних зобов’язань у цьому плані перед територіальним центром комплектування у громадянина немає. Юрист Сергій Богун наголосив: "Оскільки ви були виключені з військового обліку, ви фактично перестали бути суб'єктом військового обов'язку".

Богун пояснив, що це значить: "Це означає, що ви більше не вважаєтеся ні призовником, ні військовозобов'язаним. У правовому полі такий статус є "кінцевим", тому зміна призовного віку з 27 до 25 років на вас не поширюється, адже ви вже перебуваєте поза межами системи обліку".

Тож, підкреслив юрист, ні відвідувати ТЦК, ні тим паче проходити військово-лікарську комісію у 25 років громадянин не зобов’язаний: "Норма про зміну статусу з призовника на військовозобов’язаного стосується лише тих громадян, які перебувають на обліку. Оскільки ваш статус є "виключений", механізм автоматичного переведення або виклику для уточнення даних до вас не застосовується, якщо тільки закон не передбачатиме окремої вимоги щодо перегляду саме вашої категорії захворювання".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи треба для виключення з обліку спочатку скасувати наявну бронь.

Якщо громадянин за підсумками військово-лікарської комісії був визнаний непридатним до військової служби, його мають виключити з військового обліку. Якщо ж така особа мала бронювання від мобілізації, то цю бронь варто скасувати перед виключенням з обліку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як виключеному з військового обліку скасувати його повернення на облік.

Для цього потрібно надіслати на адресу ТЦК заяву з проханням виправити це помилкове рішення і виключити громадянина з обліку. До заяви потрібно прикріпити копію військово-облікового документа та копію довідки ВЛК (якщо така є).