Исключен из учета в Украине: в 25 лет в ТЦК идти не надо
Гражданин, который был исключен из воинского учета еще в статусе призывника, больше не имеет никаких обязательств перед ТЦК. Юристы объяснили, что такое лицо перестало быть субъектом воинской обязанности. Это означает, что в 25 лет, когда призывники становятся военнообязанными, этому лицу не нужно идти в ТЦК и проходить ВВК.
Военный учет и исключение с учета
Военному учету подлежат все граждане Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. Но часть граждан из этой категории может быть исключена с учета.
Это возможно тогда, когда согласно медицинским показаниям такой гражданин не может проходить военную службу. Он признается непригодным и исключается из учета.
К юристам обратился гражданин, который ранее, еще находясь в статусе призывника, был исключен из воинского учета. Мужчина поинтересовался, должен ли теперь, когда ему исполнилось 25 лет (в этот момент призывники получают новый статус, "военнообязанный"), он должен посетить ТЦК.
Ни в ТЦК, ни на ВВК приходить не нужно
Юристы объяснили, что никаких обязательств в этом плане перед территориальным центром комплектования у гражданина нет. Юрист Сергей Богун отметил: "Поскольку вы были исключены из воинского учета, вы фактически перестали быть субъектом воинской обязанности".
Богун объяснил, что это значит: "Это означает, что вы больше не считаетесь ни призывником, ни военнообязанным. В правовом поле такой статус является "конечным", поэтому изменение призывного возраста с 27 до 25 лет на вас не распространяется, ведь вы уже находитесь вне системы учета".
Поэтому, подчеркнул юрист, ни посещать ТЦК, ни тем более проходить военно-врачебную комиссию в 25 лет гражданин не обязан: "Норма об изменении статуса с призывника на военнообязанного касается только тех граждан, которые находятся на учете. Поскольку ваш статус является "исключенным", механизм автоматического перевода или вызова для уточнения данных к вам не применяется, если только закон не будет предусматривать отдельного требования по пересмотру именно вашей категории заболевания".
Если гражданин по итогам военно-врачебной комиссии был признан непригодным к военной службе, его должны исключить с воинского учета. Если же такое лицо имело бронирование от мобилизации, то эту бронь следует отменить перед исключением с учета.
Для этого нужно направить в адрес ТЦК заявление с просьбой исправить это ошибочное решение и исключить гражданина с учета. К заявлению нужно прикрепить копию военно-учетного документа и копию справки ВВК (если таковая имеется).
