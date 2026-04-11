Исключен из учета в Украине: в 25 лет в ТЦК идти не надо

Граждане на приеме в ТЦК. Фото: varosh.com.ua

Гражданин, который был исключен из воинского учета еще в статусе призывника, больше не имеет никаких обязательств перед ТЦК. Юристы объяснили, что такое лицо перестало быть субъектом воинской обязанности. Это означает, что в 25 лет, когда призывники становятся военнообязанными, этому лицу не нужно идти в ТЦК и проходить ВВК.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет и исключение с учета

Военному учету подлежат все граждане Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. Но часть граждан из этой категории может быть исключена с учета.

Это возможно тогда, когда согласно медицинским показаниям такой гражданин не может проходить военную службу. Он признается непригодным и исключается из учета.

К юристам обратился гражданин, который ранее, еще находясь в статусе призывника, был исключен из воинского учета. Мужчина поинтересовался, должен ли теперь, когда ему исполнилось 25 лет (в этот момент призывники получают новый статус, "военнообязанный"), он должен посетить ТЦК.

Читайте также:

Ни в ТЦК, ни на ВВК приходить не нужно

Юристы объяснили, что никаких обязательств в этом плане перед территориальным центром комплектования у гражданина нет. Юрист Сергей Богун отметил: "Поскольку вы были исключены из воинского учета, вы фактически перестали быть субъектом воинской обязанности".

Богун объяснил, что это значит: "Это означает, что вы больше не считаетесь ни призывником, ни военнообязанным. В правовом поле такой статус является "конечным", поэтому изменение призывного возраста с 27 до 25 лет на вас не распространяется, ведь вы уже находитесь вне системы учета".

Поэтому, подчеркнул юрист, ни посещать ТЦК, ни тем более проходить военно-врачебную комиссию в 25 лет гражданин не обязан: "Норма об изменении статуса с призывника на военнообязанного касается только тех граждан, которые находятся на учете. Поскольку ваш статус является "исключенным", механизм автоматического перевода или вызова для уточнения данных к вам не применяется, если только закон не будет предусматривать отдельного требования по пересмотру именно вашей категории заболевания".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, надо ли для исключения с учета сначала отменить имеющуюся бронь.

Если гражданин по итогам военно-врачебной комиссии был признан непригодным к военной службе, его должны исключить с воинского учета. Если же такое лицо имело бронирование от мобилизации, то эту бронь следует отменить перед исключением с учета.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как исключенному с воинского учета отменить его возвращение на учет.

Для этого нужно направить в адрес ТЦК заявление с просьбой исправить это ошибочное решение и исключить гражданина с учета. К заявлению нужно прикрепить копию военно-учетного документа и копию справки ВВК (если таковая имеется).