Виключення з військового обліку - документ, який видає ТЦК

Після виключення громадянина з військового обліку він має отримати документи у територіальному центрі комплектування. Одним із документів є свідоцтво про хворобу.

Заява в ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який отримав після військово-лікарської комісії статус "непридатний до військової служби".

Чоловік поцікавився, які документи йому потрібно отримати у територіальному центрі комплектування.

"За Вашою заявою ТЦК повинен видати Вам паперовий військово-обліковий документ з відмітками про виключення з військового обліку та свідоцтво про хворобу", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Він додав, що для оформлення паперового ВОД потрібно надати в ТЦК фотокартку.

Які моменти у ВОД потрібно перевірити

Інший юрист, Михайло Степанов, коментуючи процес отримання військово-облікового документу, наголови на кількох важливих моментах.

"Зверніться до вашого ТЦК з заявою на отримання військового квитка. При отриманні перевірте відмітки ("Не військовозобов'язаний" та "виключено") а також причину виключення з обліку", — зазначив Степанов.

Цих документів буде достатньо для того, аби не мати проблем із групами оповіщення ТЦК.

