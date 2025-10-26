Исключение с воинского учета — документ, который выдает ТЦК

Исключен из учета — какой документ должен выдать ТЦК
После исключения гражданина с воинского учета он должен получить документы в территориальном центре комплектования. Одним из документов является свидетельство о болезни.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Заявление в ТЦК
К юристам обратился гражданин, который получил после военно-врачебной комиссии статус "непригоден к военной службе".
Мужчина поинтересовался, какие документы ему нужно получить в территориальном центре комплектования.
"По Вашему заявлению ТЦК должен выдать Вам бумажный военно-учетный документ с отметками об исключении с воинского учета и свидетельство о болезни", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Он добавил, что для оформления бумажного ВУД нужно предоставить в ТЦК фотографию.
Какие моменты в ВУД нужно проверить
Другой юрист, Михаил Степанов, комментируя процесс получения военно-учетного документа, подчеркнул несколько важных моментов.
"Обратитесь в ваш ТЦК с заявлением на получение военного билета. При получении проверьте отметки ("Не военнообязанный" и "исключен"), а также причину исключения с учета", — отметил Степанов.
Этих документов будет достаточно для того, чтобы не иметь проблем с группами оповещения ТЦК.
