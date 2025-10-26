Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Исключен из учета — какой документ должен выдать ТЦК

Исключен из учета — какой документ должен выдать ТЦК

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 06:30
обновлено: 07:09
Исключение с воинского учета — документ, который выдает ТЦК
Военно-учетный документ. Фото: "Україна.інфо"

После исключения гражданина с воинского учета он должен получить документы в территориальном центре комплектования. Одним из документов является свидетельство о болезни.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама
Читайте также:

Заявление в ТЦК

К юристам обратился гражданин, который получил после военно-врачебной комиссии статус "непригоден к военной службе".

Мужчина поинтересовался, какие документы ему нужно получить в территориальном центре комплектования.

"По Вашему заявлению ТЦК должен выдать Вам бумажный военно-учетный документ с отметками об исключении с воинского учета и свидетельство о болезни", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Он добавил, что для оформления бумажного ВУД нужно предоставить в ТЦК фотографию.

Какие моменты в ВУД нужно проверить

Другой юрист, Михаил Степанов, комментируя процесс получения военно-учетного документа, подчеркнул несколько важных моментов.

"Обратитесь в ваш ТЦК с заявлением на получение военного билета. При получении проверьте отметки ("Не военнообязанный" и "исключен"), а также причину исключения с учета", — отметил Степанов.

Этих документов будет достаточно для того, чтобы не иметь проблем с группами оповещения ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, как гражданину узнать, что он действительно исключен с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, может ли исключенный с учета свободно ездить по Украине.

болезнь военный учет военный билет ТЦК и СП военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации