Виключення з військового обліку - перевірка розшуку від ТЦК

Виключений з обліку — як перевірити розшук від ТЦК
Якщо громадянин був виключений з військового обліку, він може дізнатися про можливий розшук його з боку ТЦК кількома варіантами. Це можна зробити через застосунок "Резерв+" та портал "Дія".
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Де перевірити факт розшуку
Протягом процесу загальної мобілізації неодноразово з’являлися випадки, коли виключених з обліку громадян оголошували у розшук територіальні центри комплектування.
До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, як йому дізнатися про можливий розшук і чи може він у такій ситуації стати на біржу праці.
"Перевірити це можна в "Резерв+" або в "Дії", — пояснив громадянину у відповіді адвокат Юрій Айвазян.
Як стати на облік на біржі праці
Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, як виключений з військового обліку громадянин може стати на облік на біржі праці.
"Для взяття на облік в біржі праці потрібно надати військово-обліковий документ", — запевнив Дерій.
Таким чином, військово-обліковий документ потрібен навіть виключеним з обліку громадянам.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є підстави для виключення з військового обліку.
Додамо, ми повідомляли про те, чи може громадянин, виключений з військового обліку, вільно їздити Україною під час процесу мобілізації.
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