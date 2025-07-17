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Головна ТЦК Виключений з обліку — як перевірити розшук від ТЦК

Виключений з обліку — як перевірити розшук від ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 00:30
Виключення з військового обліку - перевірка розшуку від ТЦК
Застосунок для військовозобов’язаних "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо громадянин був виключений з військового обліку, він може дізнатися про можливий розшук його з боку ТЦК кількома варіантами. Це можна зробити через застосунок "Резерв+" та портал "Дія".

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Де перевірити факт розшуку

Протягом процесу загальної мобілізації неодноразово з’являлися випадки, коли виключених з обліку громадян оголошували у розшук територіальні центри комплектування.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, як йому дізнатися про можливий розшук і чи може він у такій ситуації стати на біржу праці.

"Перевірити це можна в "Резерв+" або в "Дії", — пояснив громадянину у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Як стати на облік на біржі праці

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, як виключений з військового обліку громадянин може стати на облік на біржі праці.

"Для взяття на облік в біржі праці потрібно надати військово-обліковий документ", — запевнив Дерій.

Таким чином, військово-обліковий документ потрібен навіть виключеним з обліку громадянам.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є підстави для виключення з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може громадянин, виключений з військового обліку, вільно їздити Україною під час процесу мобілізації.

біржа військовий облік ринок праці ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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