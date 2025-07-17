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Главная ТЦК Исключен из учета — как проверить розыск от ТЦК

Исключен из учета — как проверить розыск от ТЦК

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 00:30
Исключение с воинского учета - проверка розыска от ТЦК
Приложение для военнообязанных "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если гражданин был исключен из воинского учета, он может узнать о возможном розыске его со стороны ТЦК несколькими вариантами. Это можно сделать через приложение "Резерв+" и портал "Дія".

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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В течение процесса всеобщей мобилизации неоднократно появлялись случаи, когда исключенных из учета граждан объявляли в розыск территориальные центры комплектования.

К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, как ему узнать о возможном розыске и может ли он в такой ситуации стать на биржу труда.

"Проверить это можно в "Резерв+" или в "Дії", — пояснил гражданину в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Как стать на учет на бирже труда

Другой юрист, Владислав Дерий, объяснил, как исключенный с воинского учета гражданин может стать на учет на бирже труда.

"Для постановки на учет в бирже труда нужно предоставить военно-учетный документ", — заверил Дерий.

Таким образом, военно-учетный документ нужен даже исключенным с учета гражданам.

Напомним, мы ранее писали о том, какими являются основания для исключения с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, может ли гражданин, исключенный с воинского учета, свободно ездить по Украине во время процесса мобилизации.

биржа военный учет рынок труда ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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