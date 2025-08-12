Відео
Викладач подав до суду на ТЦК через відмову у відстрочці

Дата публікації: 12 серпня 2025 10:02
Ужгородський викладач довів у суді право на повторний розгляд відстрочки
Суддівський молоток. Фото: Freepik

На Закарпатті окружний адміністративний суд частково задовольнив позов викладача Ужгородського музичного фахового коледжу, який оскаржив відмову територіального центру комплектування у наданні йому відстрочки від мобілізації. Причиною відмови комісія вказала те, що він нібито не пред’явив військово-обліковий документ.

Про це стало відомо з вироку суду, який оприлюднили на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Суд розглянув позов викладача на ТЦК 

Позивач просив скасувати рішення комісії від 4 лютого 2025 року, яким йому відмовили у відстрочці на підставі п. 2 ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (для педагогічних працівників із навантаженням не менше 0,75 ставки).

Суд встановив, що викладач дійсно подав заяву та всі необхідні документи, зокрема видрукований електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, отриманий через застосунок "Резерв +".

Цей документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий, тож аргументи комісії визнані необґрунтованими.

При цьому суд відмовив у вимозі безпосередньо зобов’язати надати відстрочку, наголосивши, що це питання належить до дискреційних повноважень комісії. Натомість ТЦК зобов’язали повторно розглянути заяву з урахуванням висновків суду.

Окрім цього, суд стягнув на користь позивача 484,48 грн судового збору з ТЦК.

Нагадаємо, на Хмельниччині судили курсанта, який покинув навчання і не заплатив борг навчальному закладу. 

Також суддя розглянув справу вдови воїна ЗСУ, якій Міноборони відмовив у виплаті 15 млн грн компенсації, бо в неї був паспорт Російської Федерації.

Закарпаття мобілізація відстрочка ТЦК та СП викладачі військово-обліковий документ
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
