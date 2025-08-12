Ужгородский преподаватель доказал в суде право на повторное рассмотрение отсрочки

Судейский молоток. Фото: Freepik

На Закарпатье окружной административный суд частично удовлетворил иск преподавателя Ужгородского музыкального профессионального колледжа, который обжаловал отказ территориального центра комплектования в предоставлении ему отсрочки от мобилизации. Причиной отказа комиссия указала то, что он якобы не предъявил военно-учетный документ.

Об этом стало известно из приговора суда, который обнародовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Суд рассмотрел иск преподавателя на ТЦК

Истец просил отменить решение комиссии от 4 февраля 2025 года, которым ему отказали в отсрочке на основании п. 2 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (для педагогических работников с нагрузкой не менее 0,75 ставки).

Суд установил, что преподаватель действительно подал заявление и все необходимые документы, в частности распечатанный электронный военно-учетный документ с QR-кодом, полученный через приложение "Резерв +".

Этот документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, поэтому аргументы комиссии признаны необоснованными.

При этом суд отказал в требовании непосредственно обязать предоставить отсрочку, отметив, что этот вопрос относится к дискреционным полномочиям комиссии. Зато ТЦК обязали повторно рассмотреть заявление с учетом выводов суда.

Кроме этого, суд взыскал в пользу истца 484,48 грн судебного сбора с ТЦК.

