Відстрочка для педагогів - чи надає ТЦК відстрочку вихователю гуртожитку

У гуртожитку професійного училища. Фото: vmvpu.vn.ua

Вихователь гуртожитку при закладах професійної чи передвищої освіти має право на отримання відстрочки від мобілізації. Але для цього працівнику потрібно відповідати ключовому критерію.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомила юристка Ірина Тузлукова.

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Вихователь гуртожитку — педпрацівник чи ні

Працівники педагогічної сфери мають право на відстрочку від мобілізації у період дії воєнного стану.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може оформити відстрочку особа, яка працює вихователем у гуртожитку закладу професійної (передвищої) освіти.

"Вихователь відповідно до постанови КМУ № 963 від 14.06.2000 року "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" є педагогічним працівником", — наголосила у відповіді громадянину юристка Ірина Тузлукова.

Ключовий критерій для відстрочки

Тож, підкреслила юристка, такий працівник може спробувати оформити відстрочку, за умови, якщо відповідатиме іншому ключовому критерію.

"Якщо ви працюєте за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, то маєте право на відстрочку", — пояснила Тузлукова.

Отже, вихователь гуртожитку має право на відстрочку від мобілізації, якщо його педагогічна ставка відповідає нормам закону.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто у школі, крім учителів, має право на відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, які дві умови є ключовими для отримання відстрочки учителями.