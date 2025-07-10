Отсрочка для педагогов - предоставляет ли ТЦК отсрочку воспитателю общежития

В общежитии профессионального училища. Фото: vmvpu.vn.ua

Воспитатель общежития при заведениях профессионального или предвысшего образования имеет право на получение отсрочки от мобилизации. Но для этого работнику нужно соответствовать ключевому критерию.

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщила юрист Ирина Тузлукова.

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Работники педагогической сферы имеют право на отсрочку от мобилизации в период действия военного положения.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли оформить отсрочку лицо, работающее воспитателем в общежитии учреждения профессионального (предвысшего) образования.

"Воспитатель в соответствии с постановлением КМУ № 963 от 14.06.2000 года "Об утверждении перечня должностей педагогических и научно-педагогических работников" является педагогическим работником", — отметила в ответе гражданину юрист Ирина Тузлукова.

Ключевой критерий для отсрочки

Поэтому, подчеркнула юрист, такой работник может попытаться оформить отсрочку, при условии, если будет соответствовать другому ключевому критерию.

"Если вы работаете по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, то имеете право на отсрочку", — пояснила Тузлукова.

Итак, воспитатель общежития имеет право на отсрочку от мобилизации, если его педагогическая ставка соответствует нормам закона.

Напомним, мы ранее писали о том, кто в школе, кроме учителей, имеет право на отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, какие два условия являются ключевыми для получения отсрочки учителями.