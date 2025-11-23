Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Військовозобов'язані жінки в декреті — коли треба йти в ТЦК

Військовозобов'язані жінки в декреті — коли треба йти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 00:30
Оновлено: 11:06
Чи потрібно оновлювати ВОД в ТЦК під час декретної відпустки
Жінка веде за руку дитину. Фото: УНІАН

У жінок, які перебувають на військовому обліку за медичними спеціальностями, продовжують виникати запитання щодо оновлення військово-облікових даних. Особливо в період відпустки по догляду за дитиною. 

Юристи пояснили, що робити жінкам, які є військовозобов'язаними, але вийшли у декретну відпустку.

Реклама
Читайте також:

Чи треба оновлювати жінкам дані в ТЦК, якщо вони вийшли у декрет

Адвокат зазначив, що статус військовозобов’язаної автоматично зобов’язує жінку оновлювати свої дані незалежно від того, чи перебуває вона у відпустці по догляду за дитиною, чи працює за сумісництвом.

Проте зробити це необов’язково через особистий візит до ТЦК — дані можна актуалізувати дистанційно через електронний застосунок "Резерв+", який тепер виконує функцію електронного військово-облікового документа.

Окремо юрист наголосив, що якщо жінки протермінували оновлення даних, то адміністративної відповідальності за пропущений строк уже бути не може, оскільки терміни притягнення минули. Це означає, що роботодавець може вимагати оновлених відомостей, але штрафувати за прострочення державні органи вже не мають права.

Нагадаємо, цьогоріч змінилися й правила обліку для студенток-медиків та фармацевток. В ТЦК нагадали, що треба робити.

Також уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко сказала, скільки жінок нині служать в ЗСУ.  

жінки військовий облік мобілізація декрет військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації