Чи потрібно оновлювати ВОД в ТЦК під час декретної відпустки

Жінка веде за руку дитину. Фото: УНІАН

У жінок, які перебувають на військовому обліку за медичними спеціальностями, продовжують виникати запитання щодо оновлення військово-облікових даних. Особливо в період відпустки по догляду за дитиною.

Юристи пояснили, що робити жінкам, які є військовозобов'язаними, але вийшли у декретну відпустку.

Адвокат зазначив, що статус військовозобов’язаної автоматично зобов’язує жінку оновлювати свої дані незалежно від того, чи перебуває вона у відпустці по догляду за дитиною, чи працює за сумісництвом.

Проте зробити це необов’язково через особистий візит до ТЦК — дані можна актуалізувати дистанційно через електронний застосунок "Резерв+", який тепер виконує функцію електронного військово-облікового документа.

Окремо юрист наголосив, що якщо жінки протермінували оновлення даних, то адміністративної відповідальності за пропущений строк уже бути не може, оскільки терміни притягнення минули. Це означає, що роботодавець може вимагати оновлених відомостей, але штрафувати за прострочення державні органи вже не мають права.

