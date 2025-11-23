Нужно ли обновлять ВОД в ТЦК во время декретного отпуска

Женщина ведет за руку ребенка. Фото: УНИАН

У женщин, состоящих на воинском учете по медицинским специальностям, продолжают возникать вопросы по обновлению военно-учетных данных. Особенно в период отпуска по уходу за ребенком.

Юристы объяснили, что делать женщинам, которые являются военнообязанными, но вышли в декретный отпуск.

Надо ли обновлять женщинам данные в ТЦК, если они вышли в декрет

Адвокат отметил, что статус военнообязанной автоматически обязывает женщину обновлять свои данные независимо от того, находится ли она в отпуске по уходу за ребенком или работает по совместительству.

Однако сделать это необязательно через личный визит в ТЦК — данные можно актуализировать дистанционно через электронное приложение "Резерв+", которое теперь выполняет функцию электронного военно-учетного документа.

Отдельно юрист отметил, что если женщины просрочили обновление данных, то административной ответственности за пропущенный срок уже быть не может, поскольку сроки привлечения прошли. Это означает, что работодатель может требовать обновленных сведений, но штрафовать за просрочку государственные органы уже не имеют права.

