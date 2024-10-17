Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Військовослужбовиця в декреті — чи може вона повернутися на посаду arrow

Військовослужбовиця в декреті — чи може вона повернутися на посаду

17 жовтня 2024 17:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Жінка-військова в декреті - чи можна повернутися на свою посаду
Жінка-військова з дитиною. Фото: isu.net.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Виведення військовослужбовиці поза штат під час декретної відпустки не означає, що її звільнили з цієї посади. Після завершення декрету жінка має право повернутися до Збройних сил України на займану до відпустки посаду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Виведення поза штат під час декретної відпустки

Жінки, які перебувають на службі у Збройних силах України, не втрачають своїх громадянських прав, зокрема, права на декретну відпустку.

До юристів звернулася з питанням щодо нюансів декретної відпустки українська військовослужбовиці, заявивши: "Мене вивели поза штат, рапорт на виведення я не писала".

Повернення на посаду після декрету

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що цей крок не є критичним для військової у декреті: "Виведення поза штат не означає, що Вас звільнили із займаної посади".

Він запевнив, що після завершення декрету вона зможе відновитися: "За законом Ви маєте право повернутись після відпустки по догляду за дитиною на ту саму посаду".

Нагадаємо, що ми писали про те, чи треба йти до ТЦК тим жінкам-медикам, які перебувають у декреті.

Додамо, ми повідомляли про те, чи підлягає мобілізації до ЗСУ батько у декреті.

військовослужбовці декрет жінки ЗСУ жінки на війні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:33 Багатодітні мами можуть достроково вийти на пенсію — що відомо

18:28 Зеленський у розмові з Трампом заявив, що Україна матиме ядерну зброю

18:20 Відстрочка при невчасно оновлених даних — як це оформити

18:07 Для чого росіяни виводять кораблі у Чорне море — пояснення ВМС

18:01 Чемпіон НБА відрахував гравця збірної України

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

17:42 Зеленський пояснив, як План перемоги може вплинути на другий Саміт миру

17:35 Синоптики попередили харків'ян про різку зміну погодних умов завтра

17:33 Військовослужбовиця в декреті — чи може вона повернутися на посаду

17:27 Українці можуть платити менше податків — хто та як може отримати пільгу

18:33 Багатодітні мами можуть достроково вийти на пенсію — що відомо

18:28 Зеленський у розмові з Трампом заявив, що Україна матиме ядерну зброю

18:20 Відстрочка при невчасно оновлених даних — як це оформити

18:07 Для чого росіяни виводять кораблі у Чорне море — пояснення ВМС

18:01 Чемпіон НБА відрахував гравця збірної України

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

17:42 Зеленський пояснив, як План перемоги може вплинути на другий Саміт миру

17:35 Синоптики попередили харків'ян про різку зміну погодних умов завтра

17:33 Військовослужбовиця в декреті — чи може вона повернутися на посаду

17:27 Українці можуть платити менше податків — хто та як може отримати пільгу

17:23 Погода в Одесі у п'ятницю 18 жовтня — варто підготуватися до заморозків

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

Text

17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Text

13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

Text

08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

Text

07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

Text

00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

16 жовтня 2024
Text

19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують