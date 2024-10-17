Жінка-військова в декреті - чи можна повернутися на свою посаду

Жінка-військова з дитиною. Фото: isu.net.ua

Виведення військовослужбовиці поза штат під час декретної відпустки не означає, що її звільнили з цієї посади. Після завершення декрету жінка має право повернутися до Збройних сил України на займану до відпустки посаду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виведення поза штат під час декретної відпустки

Жінки, які перебувають на службі у Збройних силах України, не втрачають своїх громадянських прав, зокрема, права на декретну відпустку.

До юристів звернулася з питанням щодо нюансів декретної відпустки українська військовослужбовиці, заявивши: "Мене вивели поза штат, рапорт на виведення я не писала".

Повернення на посаду після декрету

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що цей крок не є критичним для військової у декреті: "Виведення поза штат не означає, що Вас звільнили із займаної посади".

Він запевнив, що після завершення декрету вона зможе відновитися: "За законом Ви маєте право повернутись після відпустки по догляду за дитиною на ту саму посаду".

Нагадаємо, що ми писали про те, чи треба йти до ТЦК тим жінкам-медикам, які перебувають у декреті.

Додамо, ми повідомляли про те, чи підлягає мобілізації до ЗСУ батько у декреті.