Жінка-військова в декреті - чи можна повернутися на свою посаду

Військовослужбовиця в декреті — чи може вона повернутися на посаду
Виведення військовослужбовиці поза штат під час декретної відпустки не означає, що її звільнили з цієї посади. Після завершення декрету жінка має право повернутися до Збройних сил України на займану до відпустки посаду.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Виведення поза штат під час декретної відпустки
Жінки, які перебувають на службі у Збройних силах України, не втрачають своїх громадянських прав, зокрема, права на декретну відпустку.
До юристів звернулася з питанням щодо нюансів декретної відпустки українська військовослужбовиці, заявивши: "Мене вивели поза штат, рапорт на виведення я не писала".
Повернення на посаду після декрету
Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що цей крок не є критичним для військової у декреті: "Виведення поза штат не означає, що Вас звільнили із займаної посади".
Він запевнив, що після завершення декрету вона зможе відновитися: "За законом Ви маєте право повернутись після відпустки по догляду за дитиною на ту саму посаду".
Нагадаємо, що ми писали про те, чи треба йти до ТЦК тим жінкам-медикам, які перебувають у декреті.
Додамо, ми повідомляли про те, чи підлягає мобілізації до ЗСУ батько у декреті.
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