Женщина-военная в декрете – можно ли вернуться на свой пост

Женщина-военная с ребенком. Фото: isu.net.ua

Выведение военнослужащей за штат во время декретного отпуска не означает, что ее уволили с этой должности. После завершения декрета женщина имеет право вернуться в Вооруженные силы Украины на занимаемую до отпуска должность.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Вывод за штат во время декретного отпуска

Женщины, состоящие на службе в Вооруженных силах Украины, не теряют своих гражданских прав, в частности, права на декретный отпуск.

К юристам обратилась с вопросом о нюансах декретного отпуска украинская военнослужащая, заявив: "Меня вывели за штат, рапорт на вывод я не писала".

Возвращение на должность после декрета

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что этот шаг не является критическим для военной в декрете: "Вывод за штат не означает, что Вас уволили с занимаемой должности".

Он заверил, что после завершения декрета она сможет восстановиться: "По закону Вы имеете право вернуться после отпуска по уходу за ребенком на ту же должность".

Напомним, что мы писали о том, нужно ли идти в ТЦК тем женщинам-медикам, которые находятся в декрете.

Добавим, мы сообщали о том, подлежит ли мобилизации в ВСУ отец в декрете.