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Військовий заявив, що замість "бусифікації" краще створювати найману армію

27 вересня 2024 01:30
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Комбат ТРО пояснив, чому немає сенсу мобілізувати шляхом "бусифікації"
Чоловік, якого затримали працівники ТЦК, у бусі. Vgorode/скриншот відео
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Серед військовослужбовців, які долучилися до лав ЗСУ внаслідок "бусифікації" працівниками ТЦК, є багато невмотивованих людей. Користі на фронті від таких бійців немає.

Про це в середу, 25 вересня, повідомив в інтерв'ю Укрінформу командир 244-го батальйону 112-ої окремої бригади сил ТРО Володимир Бездітний із позовним "Крим".

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Військовий зазначив, що "бусифіковані" воїни здебільшого мають погану мотивацію до боротьби з окупантами, а деякі взагалі толерантно ставляться до Росії.

"Ми наловили купу людей невмотивованих, одягнули на них форму, і тепер людина, яка вже у формі українського військовослужбовця, віщає те, що вона віщала", — сказав Бездітний.

На думку комбата, вмотивовані бійці вже давно на фронті та втомилися безперервно воювати понад два роки.

"Створімо найману армію, де люди будуть вмотивовані грошима. Приберемо купу необґрунтованих мобілізаційних заходів . До мене приходять десять людей, з яких може воювати один, а зарплату ми платимо всім десятьом. Тоді ми трохи зекономимо, наберемо якихось хлопців, не знаю, з Африки чи Європи, які готові воювати, умовно, за гроші. Не будемо просто брати тих людей, які не можуть воювати. Я думаю, по грошах то на те й вийде", — запропонував Бездітний.

Також він додав, що в армії незрозуміло, як використовувати невмотивованих бійців, яких спіймали працівники ТЦК. Деякі новобранці ходять по підрозділах, нічого не роблять, але отримують зарплату.

"Ти розумієш, що він тобі не потрібен, бо він не може виконувати завдання, які стоять перед підрозділом, і ти направляєш його в будь-який інший підрозділ... Він приходить туди, йому говорять: "Міни ставити можеш?" Він каже: "Ні". Окей, у ППО. Його відправляють у ППО, за весь цей час він отримує заробітну плату", — пояснив Бездітний.

Раніше юрист Олеся Швець наголосила, що групи оповіщення ТЦК мають право лише перевіряти документи військовозобов'язаних. Затримувати громадян можуть лише поліцейські, і для цього мають бути певні підстави.

Також ми повідомляли, що у Вінниці працівники ТЦК мобілізували чоловіка, який мав відстрочку до кінця листопада поточного року. Свої права громадянин захистив, подавши позов до суду.

армія військовий призов мобілізація війна в Україні ТЦК та СП

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