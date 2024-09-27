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Военный заявил, что вместо "бусификации" лучше создавать наемную армию

27 сентября 2024 01:30
Василий Горенко - Редактор
Комбат ТРО объяснил, почему нет смысла мобилизовать путем "бусификации"
Мужчина, задержанный работниками ТЦК, в бусе. Vgorode/скриншот видео
Василий Горенко - Редактор

Среди военнослужащих, которые присоединились к рядам ВСУ в результате "бусификации" работниками ТЦК, много немотивированных людей. Пользы на фронте от таких бойцов нет.

Об этом в среду, 25 сентября, сообщил в интервью Укринформу командир 244-го батальона 112-й отдельной бригады сил ТРО Владимир Бездетный с позывным "Крым".

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Военный отметил, что "бусифицированные" воины в большинстве своем имеют плохую мотивацию к борьбе с оккупантами, а некоторые вообще толерантно относятся к России.

"Мы наловили кучу людей немотивированных, надели на них форму, и теперь человек, уже в форме украинского военнослужащего, вещает то, что он вещал", — сказал Бездетный.

По мнению комбата, мотивированные бойцы уже давно на фронте и устали непрерывно воевать более двух лет.

"Создадим наемную армию, где люди будут мотивированы деньгами. Уберем кучу необоснованных мобилизационных мер. Ко мне приходят десять человек, из которых может воевать один, а зарплату мы платим всем десяти. Тогда мы немного сэкономим, наберем каких-то ребят, не знаю, из Африки или Европы, которые готовы воевать, условно, за деньги. Не будем просто брать тех людей, которые не могут воевать. Я думаю, по деньгам это на то и получится", — предложил Бездетный.

Также он добавил, что в армии непонятно, как использовать немотивированных бойцов, которых поймали работники ТЦК. Некоторые новобранцы ходят по подразделениям, ничего не делают, но получают зарплату.

"Ты понимаешь, что он тебе не нужен, потому что он не может выполнять задачи, стоящие перед подразделением, и ты направляешь его в любое другое подразделение... Он приходит туда, ему говорят: "Мины ставить можешь?" Он говорит. : "Нет". Окей, в ПВО. Его отправляют в ПВО, за все это время он получает заработную плату", — объяснил Бездетный.

Ранее юрист Олеся Швец подчеркнула, что группы оповещения ТЦК имеют право только проверять документы военнообязанных. Задерживать граждан могут только полицейские, и для этого должны быть определенные основания.

Также мы сообщали, что в Виннице работники ТЦК мобилизовали мужчину, имевшего отсрочку до конца ноября текущего года. Свои права гражданин защитил, подав иск в суд.

армия военный призыв мобилизация война в Украине ТЦК и СП

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