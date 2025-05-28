Суд покарав військового за самовільне залишення частини через дітей

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Автозаводський районний суд міста Кременчук визнав винним військовослужбовця, який самовільно залишив місце служби на понад три доби. Як пояснив чоловік, він був змушений це зробити через необхідність догляду за двома малолітніми дітьми, яких залишила мати.

Про це стало відомо з вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Згідно з матеріалами справи, обвинувачений — уродженець Кривого Рогу Дніпропетровської області, солдат, який проходив службу за контрактом на посаді старшого стрільця 3-го відділення 1-го патрульного взводу 3-ї патрульної роти. До цього часу він не мав судимостей.

Інцидент стався 2 вересня 2024 року приблизно о 13:50. Того дня військовий без дозволу покинув місце дислокації своєї частини та поїхав до місця свого проживання, маючи намір залишитися там. У військову частину він не повернувся і перебував поза її межами понад три доби. Його затримали лише 10 лютого 2025 року о 19:10 у Полтаві.

Під час судового розгляду чоловік пояснив, що на його утриманні перебувають діти віком п’ять і дев’ять років. За його словами, мати дітей покинула сім’ю, і дітям загрожувала відсутність належного догляду.

Він неодноразово звертався з проханням дозволити йому побачення або короткотермінове звільнення, але не отримав відповіді. Після самовільного залишення частини він постійно перебував із дітьми за місцем прописки, офіційно працював і забезпечував їх фінансово. Чоловік визнав свою вину у повному обсязі.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення місця служби в умовах воєнного стану на строк понад три доби. За вироком суду, його засуджено до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові судили військовослужбовця, який самовільно залишив частину та вчинив крадіжку.

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