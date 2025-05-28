Суд наказал военного за самовольное оставление части из-за детей

Судейский молоток. Фото: Freepik

Автозаводской районный суд города Кременчуг признал виновным военнослужащего, который самовольно оставил место службы более чем на трое суток. Как пояснил мужчина, он был вынужден это сделать из-за необходимости ухода за двумя малолетними детьми, которых оставила мать.

Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчина покинул воинскую часть, чтобы ухаживать за детьми

Согласно материалам дела, обвиняемый — уроженец Кривого Рога Днепропетровской области, солдат, который проходил службу по контракту в должности старшего стрелка 3-го отделения 1-го патрульного взвода 3-й патрульной роты. До этого времени он не имел судимостей.

Инцидент произошел 2 сентября 2024 года примерно в 13:50. В тот день военный без разрешения покинул место дислокации своей части и поехал к месту своего проживания, намереваясь остаться там. В воинскую часть он не вернулся и находился за ее пределами более трех суток. Его задержали только 10 февраля 2025 года в 19:10 в Полтаве.

Во время судебного разбирательства мужчина объяснил, что на его иждивении находятся дети в возрасте пять и девять лет. По его словам, мать детей покинула семью, и детям угрожало отсутствие должного ухода.

Он неоднократно обращался с просьбой разрешить ему свидание или краткосрочное освобождение, но не получил ответа. После самовольного оставления части он постоянно находился с детьми по месту прописки, официально работал и обеспечивал их финансово. Мужчина признал свою вину в полном объеме.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины - самовольное оставление места службы в условиях военного положения на срок более трех суток. По приговору суда, он приговорен к пяти годам лишения свободы.

Напомним, во Львове судили военнослужащего, который самовольно оставил часть и совершил кражу.

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