Суд наказал военного за самовольное оставление части из-за детей

Военный пошел в СЗЧ ухаживать за детьми и получил приговор
Автозаводской районный суд города Кременчуг признал виновным военнослужащего, который самовольно оставил место службы более чем на трое суток. Как пояснил мужчина, он был вынужден это сделать из-за необходимости ухода за двумя малолетними детьми, которых оставила мать.
Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.
Мужчина покинул воинскую часть, чтобы ухаживать за детьми
Согласно материалам дела, обвиняемый — уроженец Кривого Рога Днепропетровской области, солдат, который проходил службу по контракту в должности старшего стрелка 3-го отделения 1-го патрульного взвода 3-й патрульной роты. До этого времени он не имел судимостей.
Инцидент произошел 2 сентября 2024 года примерно в 13:50. В тот день военный без разрешения покинул место дислокации своей части и поехал к месту своего проживания, намереваясь остаться там. В воинскую часть он не вернулся и находился за ее пределами более трех суток. Его задержали только 10 февраля 2025 года в 19:10 в Полтаве.
Во время судебного разбирательства мужчина объяснил, что на его иждивении находятся дети в возрасте пять и девять лет. По его словам, мать детей покинула семью, и детям угрожало отсутствие должного ухода.
Он неоднократно обращался с просьбой разрешить ему свидание или краткосрочное освобождение, но не получил ответа. После самовольного оставления части он постоянно находился с детьми по месту прописки, официально работал и обеспечивал их финансово. Мужчина признал свою вину в полном объеме.
Суд квалифицировал действия обвиняемого по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины - самовольное оставление места службы в условиях военного положения на срок более трех суток. По приговору суда, он приговорен к пяти годам лишения свободы.
Напомним, во Львове судили военнослужащего, который самовольно оставил часть и совершил кражу.
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