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Головна ТЦК Військовий облік виключених осіб — куди звертатися зі скаргою

Військовий облік виключених осіб — куди звертатися зі скаргою

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 06:30
Повернення виключених з обліку - чи законним є таке рішення ТЦК
Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Якщо громадянина, який за станом здоров’я був визнаний непридатним до військової служби, повернули на військовий облік, він може оскаржити це рішення. Юристи назвали найоптимальніший шлях оскарження такого рішення ТЦК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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До юристів звернувся громадянин, якого 2018 року виключили з військового обліку за станом здоров’я, а під час повномасштабної війни він виявив, що знову опинився на обліку.

Чоловік поцікавився, що робити у такій ситуації.

Адвокатка Ангеліна Лисак наголосила у відповіді громадянину, що потрібно вимагати від територіального центру комплектування актуалізувати його статус як невійськовозобов’язаного і непридатного до військової служби.

"Якщо ТЦК добровільно не хоче вносити в реєстр дані про Ваше виключення, потрібно звертатися до суду", — підкреслила Лисак.

Куди саме має звертатися незаконно повернений на військовий облік

Інший адвокат, Юрій Айвазян, конкретизував процес судового оскарження відмови ТЦК.

"Звертайтесь до адміністративного суду та оскаржуйте дії територіального центру комплектування", — зазначив юрист.

Айвазян згадав й інший шлях оскарження, але визнав, що він є малоперспективним.

"Можете спробувати звернутися попередньо зі скаргами до обласного ТЦК, Генштабу та МОУ, проте, на жаль, з практики, це не надасть результату", — визнав адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може виключений з військового обліку поновитися.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може виключений з військового обліку вільно їздити Україною.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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