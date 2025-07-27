Возврат исключенных из учета - законно ли такое решение ТЦК

Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Если гражданина, который по состоянию здоровья был признан непригодным к военной службе, вернули на воинский учет, он может обжаловать это решение. Юристы назвали самый оптимальный путь обжалования такого решения ТЦК.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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К юристам обратился гражданин, которого в 2018 году исключили с воинского учета по состоянию здоровья, а во время полномасштабной войны он обнаружил, что снова оказался на учете.

Мужчина поинтересовался, что делать в такой ситуации.

Адвокат Ангелина Лысак отметила в ответе гражданину, что нужно требовать от территориального центра комплектования актуализировать его статус как невоеннообязанного и непригодного к военной службе.

"Если ТЦК добровольно не хочет вносить в реестр данные о Вашем исключении, нужно обращаться в суд", — подчеркнула Лысак.

Куда именно должен обращаться незаконно возвращенный на воинский учет

Другой адвокат, Юрий Айвазян, конкретизировал процесс судебного обжалования отказа ТЦК.

"Обращайтесь в административный суд и обжалуйте действия территориального центра комплектования", — отметил юрист.

Айвазян упомянул и другой путь обжалования, но признал, что он малоперспективен.

"Можете попробовать обратиться предварительно с жалобами в областной ТЦК, Генштаб и МОУ, однако, к сожалению, из практики, это не даст результата", — признал адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли исключенный с воинского учета восстановиться.

Добавим, мы сообщали о том, может ли исключенный с воинского учета свободно ездить по Украине.