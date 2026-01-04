Хто із жінок має оновлювати військово-облікові дані

Військовий облік в Україні — хто із жінок має оновлювати дані
Під час воєнного стану та загальної мобілізації обов'язкового призову жінок немає. Водночас деякі українки є військовозобов'язаними та мають оновлювати військово-облікові дані.
Як повідомляє видання "Гречка", про це розповіла начальниця групи комунікацій Кіровоградського ОТЦК та СП Поліна Кравченко.
Хто із жінок підлягає військовому обліку
На військовий облік мають ставати медики, фармацевти та представники інших військово-облікових спеціальностей зі списку Міністерства оборони. Громадянок, які добровільно пройшли базову військову підготовку, можуть за їхнім запитом поставити на облік як призовників чи резервісток. Незалежно від професії військовозобов'язаними є ті, хто закінчив військову кафедру, має військове звання офіцера запасу, сержанта або сержанта запасу.
"Обов’язкового призову жінок немає — вони можуть бути мобілізовані тільки за власною згодою (наприклад, уклавши контракт), однак деякі категорії спеціалістів (особливо медичні) автоматично реєструються в обліку без потреби їхати в ТЦК, на основі даних державних реєстрів", — пояснила Поліна Кравченко.
Оновлення даних жінками
Для військовозобов'язаних жінок оновлення даних є обов’язковим правилом. Оновити інформацію можна через портал Дія чи застосунок "Резерв+", особисто у ТЦК та СП або через ЦНАП.
"Якщо вони не оновлять дані вчасно, на них можуть накласти штраф (за порушення правил військового обліку — так само як і на військовозобовʼязаних чоловіків", — наголосила представниця військкомату.
Раніше адвокатка Катерина Аніщенко заявила, що жодних законодавчих змін, які передбачали б мобілізацію жінок, в Україні немає. За її словами, про необхідність такого призову говорять лише деякі депутати.
Також ми повідомляли, що Нідерланди почали розробляти форму для жінок-військових. Беруть приклад з України.
