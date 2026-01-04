Відео
Головна ТЦК Військовий облік в Україні — хто із жінок має оновлювати дані

Військовий облік в Україні — хто із жінок має оновлювати дані

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 04:30
Хто із жінок має оновлювати військово-облікові дані
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com

Під час воєнного стану та загальної мобілізації обов'язкового призову жінок немає. Водночас деякі українки є військовозобов'язаними та мають оновлювати військово-облікові дані.

Як повідомляє видання "Гречка", про це розповіла начальниця групи комунікацій Кіровоградського ОТЦК та СП Поліна Кравченко.

Читайте також:

Хто із жінок підлягає військовому обліку 

На військовий облік мають ставати медики, фармацевти та представники інших військово-облікових спеціальностей зі списку Міністерства оборони. Громадянок, які добровільно пройшли базову військову підготовку, можуть за їхнім запитом поставити на облік як призовників чи резервісток. Незалежно від професії військовозобов'язаними є ті, хто закінчив військову кафедру, має військове звання офіцера запасу, сержанта або сержанта запасу.

"Обов’язкового призову жінок немає — вони можуть бути мобілізовані тільки за власною згодою (наприклад, уклавши контракт), однак деякі категорії спеціалістів (особливо медичні) автоматично реєструються в обліку без потреби їхати в ТЦК, на основі даних державних реєстрів", — пояснила Поліна Кравченко.

Оновлення даних жінками

Для військовозобов'язаних жінок оновлення даних є обов’язковим правилом. Оновити інформацію можна через портал Дія чи застосунок "Резерв+", особисто у ТЦК та СП або через ЦНАП. 

"Якщо вони не оновлять дані вчасно, на них можуть накласти штраф (за порушення правил військового обліку — так само як і на військовозобовʼязаних чоловіків", — наголосила представниця військкомату.

Раніше адвокатка Катерина Аніщенко заявила, що жодних законодавчих змін, які передбачали б мобілізацію жінок, в Україні немає. За її словами, про необхідність такого призову говорять лише деякі депутати.

Також ми повідомляли, що Нідерланди почали розробляти форму для жінок-військових. Беруть приклад з України.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
