Кто из женщин должен обновлять военно-учетные данные

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com

Во время военного положения и общей мобилизации обязательного призыва женщин нет. В то же время некоторые украинки являются военнообязанными и должны обновлять военно-учетные данные.

Как сообщает издание "Гречка", об этом рассказала начальница группы коммуникаций Кировоградского ОТЦК и СП Полина Кравченко.

Реклама

Читайте также:

Кто из женщин подлежит воинскому учету

На воинский учет должны становиться медики, фармацевты и представители других военно-учетных специальностей из списка Министерства обороны. Гражданок, которые добровольно прошли базовую военную подготовку, могут по их запросу поставить на учет как призывников или резервисток. Независимо от профессии военнообязанными являются те, кто закончил военную кафедру, имеет воинское звание офицера запаса, сержанта или сержанта запаса.

"Обязательного призыва женщин нет — они могут быть мобилизованы только по собственному согласию (например, заключив контракт), однако некоторые категории специалистов (особенно медицинские) автоматически регистрируются в учете без необходимости ехать в ТЦК, на основе данных государственных реестров", — объяснила Полина Кравченко.

Обновление данных женщинами

Для военнообязанных женщин обновление данных является обязательным правилом. Обновить информацию можно через портал Дія или приложение "Резерв+", лично в ТЦК и СП или через ЦПАУ.

"Если они не обновят данные вовремя, на них могут наложить штраф (за нарушение правил воинского учета — так же как и на военнообязанных мужчин", — отметила представительница военкомата.

Ранее адвокат Екатерина Анищенко заявила, что никаких законодательных изменений, которые предусматривали бы мобилизацию женщин, в Украине нет. По ее словам, о необходимости такого призыва говорят только некоторые депутаты.

Также мы сообщали, что Нидерланды начали разрабатывать форму для женщин-военных. Берут пример с Украины.