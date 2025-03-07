Затримання чоловіків на кордоні. Фото: ДПСУ

Військовий юрист Тарас Боровський розповів, як карають ухилянтів, які намагаються незаконно втекти за кордон. За його словами, часто їх передають одразу до територіального центру комплектування.

Про це Тарас Боровський сказав в ефірі Ранок.LIVE у пʼятницю, 7 березня.

Читайте також:

Покарання за спробу втекти за кордон

"Ті, хто тікають від ТЦК якомога активніше, потрапляють туди "без черги", — зазначив Боровський.

За його словами, особи, які незаконно перетинають кордон самостійно, підлягають адміністративному покаранню у вигляді штрафу згідно із законом.

Військовий юрист наголосив, що на практиці все працює інакше.

Боровський додав, що прикордонники затримують порушника, штрафують та передають до поліції або в ТЦК.

Нагадаємо, в Одеській області громадянину Азербайджану заборонили в'їзд в Україну на десять років. Причиною стала спроба дати хабар прикордоннику.

Також українець намагався підкупити прикордонника та організувати втечу за кордон для себе і свого товариша.