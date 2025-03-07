Задержание мужчин на границе. Фото: ГПСУ

Военный юрист Тарас Боровский рассказал, как наказывают уклонистов, которые пытаются незаконно сбежать за границу. По его словам, часто их передают сразу в территориальный центр комплектования.

Об этом Тарас Боровский сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 7 марта.

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Наказание за попытку сбежать за границу

"Те, кто бегут от ТЦК как можно активнее, попадают туда "без очереди", — отметил Боровский.

По его словам, лица, которые незаконно пересекают границу самостоятельно, подлежат административному наказанию в виде штрафа согласно закону.

Военный юрист подчеркнул, что на практике все работает иначе.

Боровский добавил, что пограничники задерживают нарушителя, штрафуют и передают в полицию или в ТЦК.

Напомним, в Одесской области гражданину Азербайджана запретили въезд в Украину на десять лет. Причиной стала попытка дать взятку пограничнику.

Также украинец пытался подкупить пограничника и организовать побег за границу для себя и своего товарища.