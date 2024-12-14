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Військові сказали, що заважає зупинити бусифікацію від ТЦК

14 грудня 2024 12:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бусифікація від ТЦК в Україні — військові пояснили чому складно це припинити
Працівниик ТЦК. Фото: Четверта влада
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні після низки скандальних випадків примусової доставки чоловіків до територіальних центрів комплектування або ж так званої "бусифікації" вирішили, що пора припинити це явище. Попри це, у Генштабі ЗСУ так і не запропонував дієвого метода, який міг би вирішити проблеми у мобілізації

Про це йдеться у статті "Телеграф".

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У Генштабі ЗСУ, як стверджують джерела "Телеграфу", щотижня проводять наради про інформаційну підтримку мобілізації, щоб покінчити з таким явищем, як "бусифікація". 

Нардеп від партії "Голос" та нині член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін пояснив, що росіяни активно використовували для пропаганди відео випадків "бусифікації", які публікували українці у соцмережах. 

Також він назвав регіони, де була проблема з поповненням мобілізаційного ресурсу. Через це працівникам ТЦК нібито довелося хапати людей просто з вулиці. 

"На якомусь етапі аутсайдерами з поповнення мобілізаційного ресурсу у нас були західні регіони й Одеська область. Там дуже складно було з мобілізацією (зокрема, через корупційний фактор): тобто, з одного боку, була певна частина людей, які мали можливість відкупитися, а з іншого боку  план якось треба було виконувати, і когось хапали на вулиці. А були регіони, де цей план виконувався на 80%, 90%, 95%. Зараз же, наприклад, є регіони, де раніше відсоток мобілізації був 80, а тепер – відсотків 10", — описав ситуацію нардеп.

Одеська область стала лідером за кількістю відеозаписів про "бусифікацію"

Рахманін заявив, що саме Одещина стала лідером не лише за найнижчими показниками мобілізації, а й за кількістю відео про "бусифікацію" та конфлікти з представниками ТЦК серед інших регіонів. 

"Ворог свого шансу не втрачав — відео з "бусифікацією" в Одесі та області щедро засівались в соцмережах, створюючи негативний ефект і провокуючи ненависть суспільства до військовослужбовців. Сотні таких випадків, знятих на відео, були використані російською пропагандою для провалу нашої мобілізації. Словом, пазл склався доволі непростий", — констатував Сергій Рахманін.

Нагадаємо, у листопаді міністр оборони Рустем Умєров заявив про наміри покінчити з бусифікацією військовозобов'язаних в Україні.

На початку грудня омбудсмен України Дмитро Лубінець сказав, що в  Україні вже діє нова програма на регіональному рівні, яка має розв'язати проблему з примусовою доставкою громадян до ТЦК.

ЗСУ військові мобілізація ТЦК та СП бусифікація

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