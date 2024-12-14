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Военные сказали, что мешает остановить бусификацию от ТЦК

14 декабря 2024 12:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бусификация от ТЦК в Украине — военные объяснили, почему сложно это прекратить
Работник ТЦК. Фото: Четверта влада
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине после ряда скандальных случаев принудительной доставки мужчин в территориальные центры комплектования или так называемой "бусификации" решили, что пора прекратить это явление. Несмотря на это, в Генштабе ВСУ так и не предложили действенный метод, который мог бы решить проблемы в мобилизации.

Об этом говорится в статье "Телеграф".

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В Генштабе ВСУ, как утверждают источники "Телеграфа", еженедельно проводят совещания об информационной поддержке мобилизации, чтобы покончить с таким явлением, как "бусификация".

Нардеп от партии "Голос" и член оборонного комитета Верховной Рады Сергей Рахманин пояснил, что россияне активно использовали для пропаганды видео случаев "бусификации", которые публиковали украинцы в соцсетях.

Также он назвал регионы, где была проблема пополнения мобилизационного ресурса. Поэтому работникам ТЦК якобы пришлось хватать людей прямо с улицы.

"На каком-то этапе аутсайдерами по пополнению мобилизационного ресурса у нас были западные регионы и Одесская область. Там очень сложно было с мобилизацией (в частности, из-за коррупционного фактора): то есть, с одной стороны, была определенная часть людей, которые имели возможность откупиться, а с другой стороны — план как-то нужно было выполнять, и кого-то хватали на улице. А были регионы, где этот план выполнялся. 80%, 90%, 95%. Сейчас же, например, есть регионы, где раньше процент мобилизации был 80, а теперь — процентов 10", — описал ситуацию нардеп.

Одесская область стала лидером по количеству видеозаписей о "бусификации"

Рахманин заявил, что именно Одесчина стала лидером не только по самым низким показателям мобилизации, но и по количеству видео о "бусификации" и конфликтах с представителями ТЦК среди других регионов.

"Враг своего шанса не упускал — видео с "бусификацией" в Одессе и области щедро засевались в соцсетях, создавая негативный эффект и провоцируя ненависть общества к военнослужащим. Сотни таких случаев, снятых на видео, были использованы российской пропагандой для провала нашей мобилизации. Словом, пазл сложился достаточно непростой", — констатировал Сергей Рахманин.

Напомним, в ноябре министр обороны Рустем Умеров заявил о намерениях покончить с бусификацией военнообязанных в Украине.

В начале декабря омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сказал, что в Украине уже действует новая программа на региональном уровне, которая должна решить проблему с принудительной доставкой граждан в ТЦК.

ВСУ военные мобилизация ТЦК и СП бусификация

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