Відстрочку не продовжили автоматично — що треба надати в ТЦК

Відстрочку не продовжили автоматично — що треба надати в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 06:30
Продовження відстрочки автоматично - які документи треба надати в ТЦК
Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Відстрочка від мобілізації у багатьох випадках продовжується автоматично. Якщо ж автоматичного продовження відстрочки не сталося, то військовозобов’язаному громадянину варто повторити увесь процес оформлення.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Відстрочку не продовжили

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився процесом продовження відстрочки від мобілізації.

Чоловік запитав у юристів, що йому потрібно зробити у ситуації, коли відстрочку не продовжили автоматично.

"Якщо Вам автоматично не продовжили відстрочку, то краще повторно подайте заяву про відстрочку (додаток 4 постанови КМУ 560)", — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Крім того, наголосив Дерій, разом із заявою потрібно надати пакет документів, які були надані під час першого оформлення відстрочки.

Продовження чи нова відстрочка

Інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, підтвердив необхідність повторної подачі документів.

До того ж, зазначив адвокат, важливим є сам формат цього процесу.

"Порада: подавайте краще заяву про надання, а не продовження відстрочки", — підкреслив Кирда.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи продовжується автоматично відстрочка для догляду за близьким родичем.

Додамо, ми повідомляли про те, яка існує важлива умова для продовження відстрочки для студента.

мобілізація документи відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
