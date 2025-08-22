Продление отсрочки автоматически - какие документы надо предоставить в ТЦК

Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Отсрочка от мобилизации во многих случаях продлевается автоматически. Если же автоматического продления отсрочки не произошло, то военнообязанному гражданину стоит повторить весь процесс оформления.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочку не продлили

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался процессом продления отсрочки от мобилизации.

Мужчина спросил у юристов, что ему нужно сделать в ситуации, когда отсрочку не продлили автоматически.

"Если Вам автоматически не продлили отсрочку, то лучше повторно подайте заявление об отсрочке (приложение 4 постановления КМУ 560)", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Кроме того, отметил Дерий, вместе с заявлением нужно предоставить пакет документов, которые были предоставлены во время первого оформления отсрочки.

Продление или новая отсрочка

Другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, подтвердил необходимость повторной подачи документов.

К тому же, отметил адвокат, важен сам формат этого процесса.

"Совет: подавайте лучше заявление о предоставлении, а не продлении отсрочки", — подчеркнул Кирда.

